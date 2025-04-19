19 апреля 2025
18 апреля 2025

Хранить деньги в тюменской земле: как купить дачу, чтобы потом получилось выгодно ее продать

Дачные участки в Тюменской области подорожали на 25% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Риэлторы считают дачные участки одной из самых доступных форм инвестиций
Риэлторы считают дачные участки одной из самых доступных форм инвестиций Фото:

За последний год цены на дачи в Тюмени выросли в среднем на 25%. При этом, самые дорогие участки с домиками по-прежнему продают на Ирбитском и Старотобольком трактах, а наименьшей популярностью у покупателя пользуются Червишевский и Тобольский тракты.

Риэлторы поясняют, что примерно в 40% случаев дачу покупают не для ведения собственного хозяйства, а как объект инвестиции. Стоит ли игра свеч? Когда лучше всего заняться покупкой домика с огородом? И что нужно знать, чтобы вместо прибыли не получить актив, который позже будет невозможно продать? Ответ на эти вопросы — в материале URA.RU.

Почему дорожают дачи

Ответ на этот вопрос стоит искать в состоянии земельного банка Тюмени, уверены риэлторы. Чем меньше остается участков под индивидуальное строительство, тем чаще люди начинают смотреть в сторону дач, расположенных в перспективных с точки зрения застройки СНТ. 

Чем больше в городе ИЖС - тем меньше свободной земли и тем выше интерес к дачам
Чем больше в городе ИЖС - тем меньше свободной земли и тем выше интерес к дачам
Фото:

«Землю в последние годы старались покупать большими площадями, потом их межевать на отдельные участки. Сейчас все эти купленные земли уже застраиваются, а найти еще свободный надел в радиусе 50 километров от Тюмени практически невозможно», — пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

В последние два года стабильно высок спрос на дачи в радиусе 50 километров от Тюмени. Огонька добавил и период локдауна из-за пандемии COVID-19, когда люди стали повально переезжать за город. Как итог, средняя цена дачного участка в Тюмени в первом квартале 2025 года перевалила за пять миллионов рублей.

Стоит ли покупать дачу

Дачу все чаще воспринимают как простой и понятный актив
Дачу все чаще воспринимают как простой и понятный актив
Фото:

В условиях высокого «ключа» и нестабильных экономических условий, любые формы недвижимости можно рассматривать как способ сохранить капитал. Такое мнение высказал URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Дачи, особенно с землёй в собственности, воспринимаются как относительно недорогой и «понятный» актив.

«Земля как инвестиция остаётся в фокусе, но отношение к ней стало более прагматичным. Участки „в поле“ без перспективы подвода газа или дороги теряют инвестиционную привлекательность», — пояснил в беседе с URA.RU Тумин.

Тем не менее, если участок с домиком — пусть и скромным — попадает в радиус часовой доступности от крупного города, его всё ещё охотно рассматривают и как дачу, и как вложение.

Когда лучше покупать дачу

В 2025 году в Тюмени сезон повышенного спроса на дачи начался раньше привычного срока — уже в феврале риэлторы стали замечать повышение интереса. В предыдущие годы валовый спрос начинал формироваться только в апреле.

В пик сезона дача может обойтись дороже на 10-15%, чем в межсезонье
В пик сезона дача может обойтись дороже на 10-15%, чем в межсезонье
Фото:

«Границы сезонного спроса стали менее четкими. Сейчас Тюменцы готовы покупать дачи даже зимой, опасаясь, что весной цены могут вырасти», — сообщила в марте специалист по недвижимости агентства «СОВА» Ольга Пересадина.

Эмоционально дачу действительно стремятся купить в начале сезона, пояснил Тумин. Однако, в разное время года при покупке дачи могут быть разные плюсы. 

«Осенью и зимой рынок становится тише, и можно получить скидку в 10–15%, особенно по объектам с недостатками. Однако хорошие участки с инфраструктурой и удобной локацией уходят быстро, независимо от сезона», — считает он.

Если цель — именно инвестиция, то межсезонье предпочтительнее. Но если дача нужна «на сейчас», чтобы использовать этим летом, переплата в 5–7% может быть оправдана.

Удачно купить

Самый простой способ превратить дачу и землю под ней в инвестицию — продать его через 2-3 года после покупки. Однако, чтобы гарантированно найти покупателя в будущем, при покупке дачи стоит убедиться, что с приобретаемы активом все в порядке. 

«Основные подводные камни при покупке дачи — это статус земли, категория разрешённого использования и правоустанавливающие документы. Проверка по ЕГРН и выписка из кадастра — минимум, с которого стоит начинать», — дает совет Тумин.

Нужно обязательно проверить: есть ли межевание, зарегистрировано ли право собственности в Росреестре, нет ли обременений (залог, арест), и насколько легален сам дом — нередко строения возводились без соблюдения норм и не зарегистрированы. 

Удачно продать

Цена продажи дачи во многом зависит от наличия инфраструктуры и того, где она расположена
Цена продажи дачи во многом зависит от наличия инфраструктуры и того, где она расположена
Фото:

Инвестиционная ценность дачи целиком зависит от ее расположения и окружения, уверены риэлторы. Механизм «купить старую дачу и продать участок под ИЖС», который был популярен два-три года назад, возможен и сейчас. Однако, он требует аккуратной проработки.

«Важно понимать статус земли — перевести СНТ или дачный участок в ИЖС становится всё сложнее, особенно с новыми нормами по зонированию и нагрузке на инфраструктуру. Однако, если дача уже стоит в поселении с тенденцией к индивидуальной застройке, а участок подключён к сетям и имеет подъезд, такой сценарий вполне реален», — пояснил URA.RU Валерий Тумин.

Добавляет ликвидности оформление всех документов, демонтаж старого домика и подготовка участка под строительство. Тогда перепродажа через пару сезонов может дать прирост до 30%, особенно если район входит в орбиту расширения городских агломераций.

Что еще надо знать

Сегодня риэлторы удачной называют дачу не просто с участком и домиком. Ключевыми факторами становятся минимальные условия комфорта. В частности, ценность дачи повышают подключённая вода, электричество с нормальной мощностью, септик или возможность его установки, круглогодичный подъезд, и, желательно, интернет.

Из инфраструктуры ценится близость магазина, регулярное транспортное сообщение, наличие медпункта или хотя бы аптеки поблизости. Лоты с такими параметрами уходят быстрее всего, особенно если расположены в пределах 50 км от Тюмени.

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За последний год цены на дачи в Тюмени выросли в среднем на 25%. При этом, самые дорогие участки с домиками по-прежнему продают на Ирбитском и Старотобольком трактах, а наименьшей популярностью у покупателя пользуются Червишевский и Тобольский тракты. Риэлторы поясняют, что примерно в 40% случаев дачу покупают не для ведения собственного хозяйства, а как объект инвестиции. Стоит ли игра свеч? Когда лучше всего заняться покупкой домика с огородом? И что нужно знать, чтобы вместо прибыли не получить актив, который позже будет невозможно продать? Ответ на эти вопросы — в материале URA.RU. Почему дорожают дачи Ответ на этот вопрос стоит искать в состоянии земельного банка Тюмени, уверены риэлторы. Чем меньше остается участков под индивидуальное строительство, тем чаще люди начинают смотреть в сторону дач, расположенных в перспективных с точки зрения застройки СНТ.  «Землю в последние годы старались покупать большими площадями, потом их межевать на отдельные участки. Сейчас все эти купленные земли уже застраиваются, а найти еще свободный надел в радиусе 50 километров от Тюмени практически невозможно», — пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. Стоит ли покупать дачу В условиях высокого «ключа» и нестабильных экономических условий, любые формы недвижимости можно рассматривать как способ сохранить капитал. Такое мнение высказал URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Дачи, особенно с землёй в собственности, воспринимаются как относительно недорогой и «понятный» актив. «Земля как инвестиция остаётся в фокусе, но отношение к ней стало более прагматичным. Участки „в поле“ без перспективы подвода газа или дороги теряют инвестиционную привлекательность», — пояснил в беседе с URA.RU Тумин. Когда лучше покупать дачу В 2025 году в Тюмени сезон повышенного спроса на дачи начался раньше привычного срока — уже в феврале риэлторы стали замечать повышение интереса. В предыдущие годы валовый спрос начинал формироваться только в апреле. «Границы сезонного спроса стали менее четкими. Сейчас Тюменцы готовы покупать дачи даже зимой, опасаясь, что весной цены могут вырасти», — сообщила в марте специалист по недвижимости агентства «СОВА» Ольга Пересадина. Эмоционально дачу действительно стремятся купить в начале сезона, пояснил Тумин. Однако, в разное время года при покупке дачи могут быть разные плюсы.  «Осенью и зимой рынок становится тише, и можно получить скидку в 10–15%, особенно по объектам с недостатками. Однако хорошие участки с инфраструктурой и удобной локацией уходят быстро, независимо от сезона», — считает он. Удачно купить Самый простой способ превратить дачу и землю под ней в инвестицию — продать его через 2-3 года после покупки. Однако, чтобы гарантированно найти покупателя в будущем, при покупке дачи стоит убедиться, что с приобретаемы активом все в порядке.  «Основные подводные камни при покупке дачи — это статус земли, категория разрешённого использования и правоустанавливающие документы. Проверка по ЕГРН и выписка из кадастра — минимум, с которого стоит начинать», — дает совет Тумин. Удачно продать Инвестиционная ценность дачи целиком зависит от ее расположения и окружения, уверены риэлторы. Механизм «купить старую дачу и продать участок под ИЖС», который был популярен два-три года назад, возможен и сейчас. Однако, он требует аккуратной проработки. «Важно понимать статус земли — перевести СНТ или дачный участок в ИЖС становится всё сложнее, особенно с новыми нормами по зонированию и нагрузке на инфраструктуру. Однако, если дача уже стоит в поселении с тенденцией к индивидуальной застройке, а участок подключён к сетям и имеет подъезд, такой сценарий вполне реален», — пояснил URA.RU Валерий Тумин. Что еще надо знать Сегодня риэлторы удачной называют дачу не просто с участком и домиком. Ключевыми факторами становятся минимальные условия комфорта. В частности, ценность дачи повышают подключённая вода, электричество с нормальной мощностью, септик или возможность его установки, круглогодичный подъезд, и, желательно, интернет.
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