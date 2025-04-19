Хранить деньги в тюменской земле: как купить дачу, чтобы потом получилось выгодно ее продать

За последний год цены на дачи в Тюмени выросли в среднем на 25%. При этом, самые дорогие участки с домиками по-прежнему продают на Ирбитском и Старотобольком трактах, а наименьшей популярностью у покупателя пользуются Червишевский и Тобольский тракты.
Риэлторы поясняют, что примерно в 40% случаев дачу покупают не для ведения собственного хозяйства, а как объект инвестиции. Стоит ли игра свеч? Когда лучше всего заняться покупкой домика с огородом? И что нужно знать, чтобы вместо прибыли не получить актив, который позже будет невозможно продать? Ответ на эти вопросы — в материале URA.RU.
Почему дорожают дачи
Ответ на этот вопрос стоит искать в состоянии земельного банка Тюмени, уверены риэлторы. Чем меньше остается участков под индивидуальное строительство, тем чаще люди начинают смотреть в сторону дач, расположенных в перспективных с точки зрения застройки СНТ.
«Землю в последние годы старались покупать большими площадями, потом их межевать на отдельные участки. Сейчас все эти купленные земли уже застраиваются, а найти еще свободный надел в радиусе 50 километров от Тюмени практически невозможно», — пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.
В последние два года стабильно высок спрос на дачи в радиусе 50 километров от Тюмени. Огонька добавил и период локдауна из-за пандемии COVID-19, когда люди стали повально переезжать за город. Как итог, средняя цена дачного участка в Тюмени в первом квартале 2025 года перевалила за пять миллионов рублей.
Стоит ли покупать дачу
В условиях высокого «ключа» и нестабильных экономических условий, любые формы недвижимости можно рассматривать как способ сохранить капитал. Такое мнение высказал URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Дачи, особенно с землёй в собственности, воспринимаются как относительно недорогой и «понятный» актив.
«Земля как инвестиция остаётся в фокусе, но отношение к ней стало более прагматичным. Участки „в поле“ без перспективы подвода газа или дороги теряют инвестиционную привлекательность», — пояснил в беседе с URA.RU Тумин.
Тем не менее, если участок с домиком — пусть и скромным — попадает в радиус часовой доступности от крупного города, его всё ещё охотно рассматривают и как дачу, и как вложение.
Когда лучше покупать дачу
В 2025 году в Тюмени сезон повышенного спроса на дачи начался раньше привычного срока — уже в феврале риэлторы стали замечать повышение интереса. В предыдущие годы валовый спрос начинал формироваться только в апреле.
«Границы сезонного спроса стали менее четкими. Сейчас Тюменцы готовы покупать дачи даже зимой, опасаясь, что весной цены могут вырасти», — сообщила в марте специалист по недвижимости агентства «СОВА» Ольга Пересадина.
Эмоционально дачу действительно стремятся купить в начале сезона, пояснил Тумин. Однако, в разное время года при покупке дачи могут быть разные плюсы.
«Осенью и зимой рынок становится тише, и можно получить скидку в 10–15%, особенно по объектам с недостатками. Однако хорошие участки с инфраструктурой и удобной локацией уходят быстро, независимо от сезона», — считает он.
Если цель — именно инвестиция, то межсезонье предпочтительнее. Но если дача нужна «на сейчас», чтобы использовать этим летом, переплата в 5–7% может быть оправдана.
Удачно купить
Самый простой способ превратить дачу и землю под ней в инвестицию — продать его через 2-3 года после покупки. Однако, чтобы гарантированно найти покупателя в будущем, при покупке дачи стоит убедиться, что с приобретаемы активом все в порядке.
«Основные подводные камни при покупке дачи — это статус земли, категория разрешённого использования и правоустанавливающие документы. Проверка по ЕГРН и выписка из кадастра — минимум, с которого стоит начинать», — дает совет Тумин.
Нужно обязательно проверить: есть ли межевание, зарегистрировано ли право собственности в Росреестре, нет ли обременений (залог, арест), и насколько легален сам дом — нередко строения возводились без соблюдения норм и не зарегистрированы.
Удачно продать
Инвестиционная ценность дачи целиком зависит от ее расположения и окружения, уверены риэлторы. Механизм «купить старую дачу и продать участок под ИЖС», который был популярен два-три года назад, возможен и сейчас. Однако, он требует аккуратной проработки.
«Важно понимать статус земли — перевести СНТ или дачный участок в ИЖС становится всё сложнее, особенно с новыми нормами по зонированию и нагрузке на инфраструктуру. Однако, если дача уже стоит в поселении с тенденцией к индивидуальной застройке, а участок подключён к сетям и имеет подъезд, такой сценарий вполне реален», — пояснил URA.RU Валерий Тумин.
Добавляет ликвидности оформление всех документов, демонтаж старого домика и подготовка участка под строительство. Тогда перепродажа через пару сезонов может дать прирост до 30%, особенно если район входит в орбиту расширения городских агломераций.
Что еще надо знать
Сегодня риэлторы удачной называют дачу не просто с участком и домиком. Ключевыми факторами становятся минимальные условия комфорта. В частности, ценность дачи повышают подключённая вода, электричество с нормальной мощностью, септик или возможность его установки, круглогодичный подъезд, и, желательно, интернет.
Из инфраструктуры ценится близость магазина, регулярное транспортное сообщение, наличие медпункта или хотя бы аптеки поблизости. Лоты с такими параметрами уходят быстрее всего, особенно если расположены в пределах 50 км от Тюмени.
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