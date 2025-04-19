В Тюмени весь день будет лить дождь

В Тюмени 20 апреля будет пасмурно
В Тюмени 20 апреля ожидается дождь, весь день будет пасмурно. Температура воздуха днем составит +13 градусов, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем и вечером 20 апреля облачно, небольшой дождь. Ветер Северо-западный 3-4 м/с. Температура воздуха днем составит +13 градусов», — сообщается на сайте управления.
В областной столице с утра наблюдался слабый ливневый дождь. Показатель влажности воздуха достиг 79%.
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