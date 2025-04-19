19 апреля 2025
18 апреля 2025

В Тюмени весь день будет лить дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 20 апреля будет пасмурно
В Тюмени 20 апреля будет пасмурно Фото:

В Тюмени 20 апреля ожидается дождь, весь день будет пасмурно. Температура воздуха днем составит +13 градусов, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем и вечером 20 апреля облачно, небольшой дождь. Ветер Северо-западный 3-4 м/с. Температура воздуха днем составит +13 градусов», — сообщается на сайте управления.

В областной столице с утра наблюдался слабый ливневый дождь. Показатель влажности воздуха достиг 79%.

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В Тюмени 20 апреля ожидается дождь, весь день будет пасмурно. Температура воздуха днем составит +13 градусов, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В Тюменской области днем и вечером 20 апреля облачно, небольшой дождь. Ветер Северо-западный 3-4 м/с. Температура воздуха днем составит +13 градусов», — сообщается на сайте управления. В областной столице с утра наблюдался слабый ливневый дождь. Показатель влажности воздуха достиг 79%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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