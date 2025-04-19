В Челябинской области в пожаре сгорели четверо детей

В поселке Василовка при пожаре погибли девочка и три мальчика

20 апреля 2025 в 08:07 Размер текста - 17 +

ЧП случилось в Юрюзани Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области В поселке Василовка в Челябинской области в ночь с 19 на 20 апреля произошел крупный пожар, жертвами которого стали четверо детей. Возгорание охватило частный жилой дом, после чего пламя распространилось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика — семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что на месте трагедии работали 23 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 160 квадратных метров. Причины возгорания устанавливает испытательная пожарная лаборатория. Для оказания психологической помощи родственникам погибших привлечены специалисты Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте 16 апреля пожар унес жизни четырех человек. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности электрооборудования. При пожаре погибли четыре ребенка Фото МЧС Челябинской области. https://t.me/mchs_74/8143 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Василовка в Челябинской области в ночь с 19 на 20 апреля произошел крупный пожар, жертвами которого стали четверо детей. Возгорание охватило частный жилой дом, после чего пламя распространилось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика — семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что на месте трагедии работали 23 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 160 квадратных метров. Причины возгорания устанавливает испытательная пожарная лаборатория. Для оказания психологической помощи родственникам погибших привлечены специалисты Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте 16 апреля пожар унес жизни четырех человек. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности электрооборудования.