19 апреля 2025
18 апреля 2025

В Челябинской области в пожаре сгорели четверо детей

В поселке Василовка при пожаре погибли девочка и три мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар Юрюзань
ЧП случилось в Юрюзани Фото:

В поселке Василовка в Челябинской области в ночь с 19 на 20 апреля произошел крупный пожар, жертвами которого стали четверо детей. Возгорание охватило частный жилой дом, после чего пламя распространилось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика — семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что на месте трагедии работали 23 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 160 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливает испытательная пожарная лаборатория. Для оказания психологической помощи родственникам погибших привлечены специалисты Ашинского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте 16 апреля пожар унес жизни четырех человек. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности электрооборудования.

При пожаре погибли четыре ребенка
При пожаре погибли четыре ребенка

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Василовка в Челябинской области в ночь с 19 на 20 апреля произошел крупный пожар, жертвами которого стали четверо детей. Возгорание охватило частный жилой дом, после чего пламя распространилось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика — семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что на месте трагедии работали 23 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 160 квадратных метров. Причины возгорания устанавливает испытательная пожарная лаборатория. Для оказания психологической помощи родственникам погибших привлечены специалисты Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте 16 апреля пожар унес жизни четырех человек. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...