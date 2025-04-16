Стали известны причины гибели четырех челябинцев на пожаре. Видео

МЧС: существует две версии возникновения пожара в Златоусте

16 апреля 2025 в 13:20 Размер текста - 17 +

Пожар в Златоусте мог возникнут из-за неисправности электрооборудования фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Причиной пожара в одном из садов Златоуста, где погибли четыре человека, могла стать неисправность электрооборудования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, специалисты рассматривают две версии трагедии. «Рассматриваются две причины ЧП: нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неисправность электрооборудования. Ночное время и отсутствие пожарного извещателя не оставили погибшим шанса на спасение», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС. Пожар утром обнаружил сосед. Однако к тому времени дом уже был охвачен пламенем. На месте трагедии работают дознаватели пожарной лаборатории и следователи СУ СКР. Возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной пожара в одном из садов Златоуста, где погибли четыре человека, могла стать неисправность электрооборудования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, специалисты рассматривают две версии трагедии. «Рассматриваются две причины ЧП: нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неисправность электрооборудования. Ночное время и отсутствие пожарного извещателя не оставили погибшим шанса на спасение», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС. Пожар утром обнаружил сосед. Однако к тому времени дом уже был охвачен пламенем. На месте трагедии работают дознаватели пожарной лаборатории и следователи СУ СКР. Возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек.