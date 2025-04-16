Причиной пожара в одном из садов Златоуста, где погибли четыре человека, могла стать неисправность электрооборудования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, специалисты рассматривают две версии трагедии.
«Рассматриваются две причины ЧП: нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неисправность электрооборудования. Ночное время и отсутствие пожарного извещателя не оставили погибшим шанса на спасение», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС.
Пожар утром обнаружил сосед. Однако к тому времени дом уже был охвачен пламенем. На месте трагедии работают дознаватели пожарной лаборатории и следователи СУ СКР. Возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек.
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