Стали известны причины гибели четырех челябинцев на пожаре. Видео

МЧС: существует две версии возникновения пожара в Златоусте
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Пожар в Златоусте мог возникнут из-за неисправности электрооборудования
Пожар в Златоусте мог возникнут из-за неисправности электрооборудования

Причиной пожара в одном из садов Златоуста, где погибли четыре человека, могла стать неисправность электрооборудования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, специалисты рассматривают две версии трагедии.

«Рассматриваются две причины ЧП: нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неисправность электрооборудования. Ночное время и отсутствие пожарного извещателя не оставили погибшим шанса на спасение», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС.

Пожар утром обнаружил сосед. Однако к тому времени дом уже был охвачен пламенем. На месте трагедии работают дознаватели пожарной лаборатории и следователи СУ СКР. Возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек.

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Причиной пожара в одном из садов Златоуста, где погибли четыре человека, могла стать неисправность электрооборудования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, специалисты рассматривают две версии трагедии. «Рассматриваются две причины ЧП: нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неисправность электрооборудования. Ночное время и отсутствие пожарного извещателя не оставили погибшим шанса на спасение», — уточнили URA.RU в ГУ МЧС. Пожар утром обнаружил сосед. Однако к тому времени дом уже был охвачен пламенем. На месте трагедии работают дознаватели пожарной лаборатории и следователи СУ СКР. Возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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