Дружинина назвала военный фильм, который ни в коем случае нельзя переснимать

Артистка Дружинина: фильм «Летят журавли» никогда нельзя переснимать
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Дружинина сообщила, что «Балладу о солдате» переснимать нельзя
Дружинина сообщила, что «Балладу о солдате» переснимать нельзя Фото:

Культовые советские фильмы о войне — «Летят журавли» и «Баллада о солдате» — нельзя переснимать. Об этом заявила народная артистка России Светлана Дружинина.

«„Летят журавли“ переснимать не надо, ни в коем случае. „Балладу о солдате“ нельзя переснимать никогда», — поделилась Светлана Дружинина в беседе с ТАСС. При этом Дружинина подчеркнула, что вопрос о пересъемке фильмов всегда индивидуален и зависит от особенностей картины и подхода режиссера. По словам народной артистки, переснимать допустимо многие произведения, а преимущественно — музыкальные картины.

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Культовые советские фильмы о войне — «Летят журавли» и «Баллада о солдате» — нельзя переснимать. Об этом заявила народная артистка России Светлана Дружинина. «„Летят журавли“ переснимать не надо, ни в коем случае. „Балладу о солдате“ нельзя переснимать никогда», — поделилась Светлана Дружинина в беседе с ТАСС. При этом Дружинина подчеркнула, что вопрос о пересъемке фильмов всегда индивидуален и зависит от особенностей картины и подхода режиссера. По словам народной артистки, переснимать допустимо многие произведения, а преимущественно — музыкальные картины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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