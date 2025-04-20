Ученые: употребление алкоголя приводит к болезни Альцгеймера

Употребление алкоголя значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера из-за повреждения сосудов головного мозга. К такому выводу пришли ученые Университета Сан-Паулу в Бразилии по результатам масштабного исследования.
«Исследование провели ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии, которые обнаружили, что пристрастие к алкоголю напрямую повреждает мозг, влияя на память и мыслительные способности», — пишет «Ридус». Помимо этого, у употребляющих алкоголь отмечается значительное увеличение числа тау-белковых клубков в нейронах — ключевого биомаркера болезни Альцгеймера.
В ходе анализа примерно 1,8 тысячи посмертных исследований мозга специалисты установили, что у людей, употреблявших восемь порций алкоголя в неделю, риск развития гиалинового артериолосклероза увеличивается на 133%. Исследования подтвердили, что влияние алкоголя на когнитивные функции полностью обусловлено развитием артериолосклероза.
Установлено, что масштаб проблемы возрастает с увеличением количества потребляемого спиртного: у лиц, употребляющих алкоголь, риск поражения артерий оказался выше на 89% по сравнению с теми, кто ведет трезвый образ жизни. Также выяснилось, что чрезмерное употребление алкоголя в молодом возрасте приводит к постепенному сокращению объема головного мозга в течение жизни. В результате средняя продолжительность жизни таких людей оказывается на 13 лет меньше, чем у непьющих.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион рассказала, что после 30 лет похмелье становится тяжелее из-за снижения ферментов, пишет 360.ru. Как отмечает специалист, главным органом, в котором происходит метаболизм этанола, выступает печень. С возрастом выработка ферментов, участвующих в этом процессе, уменьшается, что приводит к более медленному расщеплению алкоголя и увеличению времени его нахождения в организме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.