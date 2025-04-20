Американский телеканал Fox News назвал Киев российским городом и показал патриарха Кирилла на трансляции пасхальной службы в соборе украинской столицы. Это следует из прямого эфира телеканала.
«Live: Easter service. Kyiv, Russia (Лайв: Пасхальная служба. Киев, Россия, — прим. URA.RU), — гласила подпись к кадрам пасхальных мероприятий на трансляции Fox News. На одном из изображений был патриарх Кирилл, на другом — киевский Свято-Михайловский золотоверхий собор. Трансляция продолжалась в таком режиме минимум полчаса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.