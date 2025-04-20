Fox News назвал Киев российским городом

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Американский телеканал показал пасхальную службу в Киеве, обозначив его как российский город
Американский телеканал показал пасхальную службу в Киеве, обозначив его как российский город Фото:

Американский телеканал Fox News назвал Киев российским городом и показал патриарха Кирилла на трансляции пасхальной службы в соборе украинской столицы. Это следует из прямого эфира телеканала.

«Live: Easter service. Kyiv, Russia (Лайв: Пасхальная служба. Киев, Россия, — прим. URA.RU), — гласила подпись к кадрам пасхальных мероприятий на трансляции Fox News. На одном из изображений был патриарх Кирилл, на другом — киевский Свято-Михайловский золотоверхий собор. Трансляция продолжалась в таком режиме минимум полчаса.

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Американский телеканал Fox News назвал Киев российским городом и показал патриарха Кирилла на трансляции пасхальной службы в соборе украинской столицы. Это следует из прямого эфира телеканала. «Live: Easter service. Kyiv, Russia (Лайв: Пасхальная служба. Киев, Россия, — прим. URA.RU), — гласила подпись к кадрам пасхальных мероприятий на трансляции Fox News. На одном из изображений был патриарх Кирилл, на другом — киевский Свято-Михайловский золотоверхий собор. Трансляция продолжалась в таком режиме минимум полчаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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