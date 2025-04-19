19 апреля 2025
18 апреля 2025

Боец из ЯНАО освобожден из украинского плена. Видео

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Боец вместе с другими освобожденными из плена сейчас находится в Беларуси
Боец вместе с другими освобожденными из плена сейчас находится в Беларуси Фото:

Военнослужащий из Ямала 19 апреля был освобожден из плена ВСУ. В числе 246 российских бойцов он возвращается на Родину. Об этом в соцсети сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.

«Вчера, 19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих, среди которых один — представитель Ямала», — сообщил Нестерук в своем telegram-канале. В настоящее время российские бойцы находятся на территории Республики Беларусь.

Освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всем также предоставлена возможность связаться с родственниками. Нестерук подчеркнул, что за прошлый год из украинского плена освобождено 10 ямальских солдат.

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Военнослужащий из Ямала 19 апреля был освобожден из плена ВСУ. В числе 246 российских бойцов он возвращается на Родину. Об этом в соцсети сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук. «Вчера, 19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих, среди которых один — представитель Ямала», — сообщил Нестерук в своем telegram-канале. В настоящее время российские бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всем также предоставлена возможность связаться с родственниками. Нестерук подчеркнул, что за прошлый год из украинского плена освобождено 10 ямальских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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