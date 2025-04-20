Mash: Леонтьев начал петь в европейских кабаках, чтобы заработать

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Леонтьев испытывает трудности с выступлениями
Леонтьев испытывает трудности с выступлениями Фото:

Российский певец Валерий Леонтьев начал выступать в европейских ресторанах и клубах для отдыхающей российской публики, чтобы заработать деньги. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Валерий Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках, чтобы заработать денег», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, артист сначала сам отказался от публичной деятельности и отменил концерты, однако теперь принимает предложения для выступлений на ужинах и банкетах в местах отдыха россиян.

Отмечается, что Леонтьев и его знаменитый номер «Дельтаплан» предлагаются организаторам мероприятий за гонорар в 15 миллионов рублей. Французские ивент-менеджеры уже воспользовались этим предложением — певец даст концерт во Франции в июне. При этом количество корпоративов, особенно в России, заметно сократилось.

В канале указывается, что конкуренция для Леонтьева среди артистов на европейских курортах, популярных у россиян, остается высокой. Это затрудняет проведение концертов. Тем не менее его директор продолжает активно работать над организацией новых выступлений. Ранее артист заявлял, что покинет сцену и вернется к концертной деятельности только после окончания СВО и исключительно в России.

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Российский певец Валерий Леонтьев начал выступать в европейских ресторанах и клубах для отдыхающей российской публики, чтобы заработать деньги. Об этом сообщают telegram-каналы. «Валерий Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках, чтобы заработать денег», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, артист сначала сам отказался от публичной деятельности и отменил концерты, однако теперь принимает предложения для выступлений на ужинах и банкетах в местах отдыха россиян. Отмечается, что Леонтьев и его знаменитый номер «Дельтаплан» предлагаются организаторам мероприятий за гонорар в 15 миллионов рублей. Французские ивент-менеджеры уже воспользовались этим предложением — певец даст концерт во Франции в июне. При этом количество корпоративов, особенно в России, заметно сократилось. В канале указывается, что конкуренция для Леонтьева среди артистов на европейских курортах, популярных у россиян, остается высокой. Это затрудняет проведение концертов. Тем не менее его директор продолжает активно работать над организацией новых выступлений. Ранее артист заявлял, что покинет сцену и вернется к концертной деятельности только после окончания СВО и исключительно в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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