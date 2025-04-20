В Москве жару сменят грозовые дожди: когда в столице испортится погода

С 23 апреля в Москве начнется постепенное ухудшение погодных условий, ожидаются грозовые дожди и понижение температуры. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Со вторника погода начнет постепенно портиться, прошумят грозовые дожди, температура станет медленно понижаться», — рассказал Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. Специалист уточнил, что в понедельник в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью составит плюс 10 — плюс 13 градусов, днем поднимется до плюс 23 — плюс 26 градусов. По его словам, под угрозой находится очередной температурный рекорд, установленный 30 лет назад — плюс 23,9 градуса.
Во второй половине недели, по данным синоптика, дневная температура понизится до плюс 12 — плюс 17 градусов. К следующим выходным ожидаются дожди, а столбики термометров в дневные часы покажут всего плюс семь — плюс 12 градусов. Ночью температура будет опускаться до плюс одного — плюс шести, а в северных районах Подмосковья возможны заморозки до нуля и смешанные осадки с мокрым снегом. Финал апреля, по прогнозу Тишковца, окажется холоднее климатической нормы на несколько градусов, а майские праздники начнутся с прохладной погоды.
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