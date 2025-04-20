Страны НАТО могут вступить в прямой военный конфликт с Россией в ближайшие два года. Об этом сообщил британский военный аналитик центра RUSI Эдвард Арнольд.
«Страны НАТО могут быть втянуты в прямой военный конфликт с Россией в течение двух лет», — заявил Эдвард Арнольд, передает немецкий телеканал n-tv. Он положительно оценил решение Германии увеличивать расходы на оборону, но отметил, что в условиях «угрозы от России» у страны нет времени на долгосрочное планирование. Он призвал бундесвер сосредоточиться на оперативном наращивании запасов проверенных систем вооружений, особенно артиллерийских орудий и боеприпасов. По его мнению, это критически важно для подготовки к возможному конфликту.
Ранее экс-советник президента США Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты не поддержат войну НАТО против России. Он напомнил о крупных сражениях Второй мировой войны, таких как Сталинград и Курская битва, предостерегая от эскалации. Бэннон также посоветовал Европе и Великобритании сосредоточиться на решении экономических проблем, чтобы избежать финансовой зависимости от Международного валютного фонда, передает Pravda.ru.
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