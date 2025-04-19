19 апреля 2025

В Перми заменят шесть старых остановочных павильонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще шесть остановок заменят в Перми
Еще шесть остановок заменят в Перми Фото:

В Перми на шести остановках общественного транспорта планируется демонтировать старые павильоны и установить новые. Об этом сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта.

«Заменяем павильоны „Ул. Чернышевского“ в сторону ул. Революции, „Ул. Сибирская“ по Луначарского, „Гипермаркет Семья“ из центра и „Площадь Дружбы“. Заменим также остановки „Ул. Максима Горького“ и „Театр юного зрителя“ по Екатерининской», — сообщает telegram-канал городского департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что на проведение работ по замене павильонов и восстановлению фундамента потребуется время. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Замена павильонов производится в рамках улучшения инфраструктуры общественного транспорта города. В Перми весной и летом будут ремонтировать остановки общественного транспорта. Работы оценили в 10 млн рублей.

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В Перми на шести остановках общественного транспорта планируется демонтировать старые павильоны и установить новые. Об этом сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта. « Заменяем павильоны „Ул. Чернышевского“ в сторону ул. Революции, „Ул. Сибирская“ по Луначарского, „Гипермаркет Семья“ из центра и „Площадь Дружбы“. Заменим также остановки „Ул. Максима Горького“ и „Театр юного зрителя“ по Екатерининской», — сообщает telegram-канал городского департамента транспорта. В ведомстве уточнили, что на проведение работ по замене павильонов и восстановлению фундамента потребуется время. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Замена павильонов производится в рамках улучшения инфраструктуры общественного транспорта города. В Перми весной и летом будут ремонтировать остановки общественного транспорта. Работы оценили в 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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