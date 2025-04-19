В Перми заменят шесть старых остановочных павильонов

В Перми на шести остановках общественного транспорта планируется демонтировать старые павильоны и установить новые. Об этом сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта.
«Заменяем павильоны „Ул. Чернышевского“ в сторону ул. Революции, „Ул. Сибирская“ по Луначарского, „Гипермаркет Семья“ из центра и „Площадь Дружбы“. Заменим также остановки „Ул. Максима Горького“ и „Театр юного зрителя“ по Екатерининской», — сообщает telegram-канал городского департамента транспорта.
В ведомстве уточнили, что на проведение работ по замене павильонов и восстановлению фундамента потребуется время. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Замена павильонов производится в рамках улучшения инфраструктуры общественного транспорта города. В Перми весной и летом будут ремонтировать остановки общественного транспорта. Работы оценили в 10 млн рублей.
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