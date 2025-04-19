Бастрыкин вступился за мать шестерых детей из ХМАО, проживающей в аварийном доме

В Ханты-Мансийске женщина с шестью детьми проживает в аварийном доме. Накануне ее квартиру затопило из-за коммунальной аварии, а ответственный службы помощи в устранении последствий потопа не принимают. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации.
«В 2023 году в городе Ханты-Мансийске женщине, имеющей на иждивении шестерых несовершеннолетних детей, по договору социального найма предоставили жилое помещение в аварийном доме по улице Патриса Лумумбы, 1998 года постройки. В результате произошедшей коммунальной аварии квартира оказалась затоплена, при этом компетентными службами мер к устранению последствий не принимается. Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав многодетной семьи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что югорчанка стоит в очереди на получение благоустроенного жилья с прошлого года. Ее порядковый номер — 1969. В окружном Управлении ведомства проводится проверка.
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