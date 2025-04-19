19 апреля 2025
18 апреля 2025

Бастрыкин вступился за мать шестерых детей из ХМАО, проживающей в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за коммунальной аварии квартиру югорчанки затопило
Из-за коммунальной аварии квартиру югорчанки затопило Фото:

В Ханты-Мансийске женщина с шестью детьми проживает в аварийном доме. Накануне ее квартиру затопило из-за коммунальной аварии, а ответственный службы помощи в устранении последствий потопа не принимают. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации.

«В 2023 году в городе Ханты-Мансийске женщине, имеющей на иждивении шестерых несовершеннолетних детей, по договору социального найма предоставили жилое помещение в аварийном доме по улице Патриса Лумумбы, 1998 года постройки. В результате произошедшей коммунальной аварии квартира оказалась затоплена, при этом компетентными службами мер к устранению последствий не принимается. Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав многодетной семьи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что югорчанка стоит в очереди на получение благоустроенного жилья с прошлого года. Ее порядковый номер — 1969. В окружном Управлении ведомства проводится проверка.

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В Ханты-Мансийске женщина с шестью детьми проживает в аварийном доме. Накануне ее квартиру затопило из-за коммунальной аварии, а ответственный службы помощи в устранении последствий потопа не принимают. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации. «В 2023 году в городе Ханты-Мансийске женщине, имеющей на иждивении шестерых несовершеннолетних детей, по договору социального найма предоставили жилое помещение в аварийном доме по улице Патриса Лумумбы, 1998 года постройки. В результате произошедшей коммунальной аварии квартира оказалась затоплена, при этом компетентными службами мер к устранению последствий не принимается. Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав многодетной семьи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что югорчанка стоит в очереди на получение благоустроенного жилья с прошлого года. Ее порядковый номер — 1969. В окружном Управлении ведомства проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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