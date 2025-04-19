Митрополит Кульберг выпустил тревожное послание о мигрантах, «продажных» чиновниках и судьях

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем пасхальном обращении выразил тревогу по поводу массового притока в Россию мигрантов с радикальными взглядами, которым помогают «коррумпированные чиновники» и «продажные судьи». Яркий спич появился на сайте епархии.
«В нашу страну беспрестанным многотысячным потоком едут люди, для которых Святая Русь Воскресшего Христа, имеющая многовековой опыт мирного сосуществования с народами разной веры — это пережиток и анахронизм. Наши законы, наш опыт бережного межрелигиозного сосуществования им чужд. Слишком многие из них едут не для того, чтобы жить с нами, а чтобы жить вместо нас. И не меньшую опасность, чем для христианства, они несут и для мирного традиционного российского ислама», — отметил Кульберг.
Митрополит добавил, что «многочисленные радикально настроенные люди, открыто презирающие наши традиции и не причастные нашей тысячелетней культуре», являются испытанием для «русского мира». «Коррумпированные чиновники раздают им паспорта, продажные судьи вместо того, чтобы справедливо наказывать радикалов, наказывают тех, кто им противостоит. Доходит до того, что избиениям со стороны осмелевших гостей подвергаются наши раненные воины, возвращающиеся на лечение домой», — ужаснулся владыка.
На вопрос, кто спасет «Бедную Русь» Кульберг дает четкий ответ: «Только Воскресший Христос, живущий и действующий в наших стойких и преданных ему сердцах».
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