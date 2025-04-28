Живая память сквозь поколения: как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году, история и смысл акции

Каждую весну 9 мая по улицам российских городов проходят не просто люди. Это — живой строй памяти. Это — «Бессмертный полк». Шествие, в котором каждый несет не просто портрет, а судьбу. Лицо, заглянувшее в самую суть войны, имя, которое звучит, несмотря на десятилетия. Историю, которую невозможно забыть. Как появилась акция и в каком формате «Бессмертный полк» пройдет в 2025 году — в материале URA.RU.
От сердца к сердцу: как все начиналось
Истоки народной акции берут свое начало в 2007 году, когда жители Тюмени впервые прошли с портретами своих фронтовиков в руках. Но по-настоящему крылья «Бессмертный полк» обрел в Томске в 2012 году.
Именно тогда журналисты местного телеканала предложили назвать акцию так, как чувствовали — по-настоящему, по-русски, с болью и гордостью: «Бессмертный полк». И это название навсегда вписалось в народную летопись. Идея оказалась настолько близкой каждому, что уже через год шествия прошли в сотнях городов, а к 2014 году к ним присоединились и другие страны. От Дальнего Востока до Калининграда, от Берлина до Астаны — миллионы людей подняли ввысь портреты своих героев.
Когда нельзя было выйти на улицу — память не замолчала
Когда мир накрыла пандемия коронавируса, и улицы замерли в тишине, «Бессмертный полк» не исчез. Он ушел в онлайн, но не потерял своей силы. Люди по-прежнему поднимали портреты, пусть и через экраны. Их транслировали телевидение, социальные сети, видеоэкраны на площадях — потому что память нельзя отменить, как мероприятие.
С началом специальной военной операции формат акции вновь был пересмотрен. Власти приняли решение временно отказаться от массовых шествий в столице по соображениям безопасности. Но в регионах и в онлайн-пространстве полк продолжал свое шествие — пусть и в новой форме. Потому что, когда звучит «День Победы», с ней звучит и голос каждого, кто ковал эту победу.
Каждый может стать частью истории
Грядущий 2025 год — особенный. Это 80-летие Великой Победы. 9 мая «Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам российских городов, шествия вернутся в очном формате. В Москве колонна традиционно проследует по центру города, в Самаре — по площади Куйбышева, в других городах — по своим маршрутам памяти. И везде с одной целью: передать историю Победы через поколения.
Принять участие в акции можно двумя способами. Чтобы пройти по городским маршрутам с портретом своего фронтовика, следует присоединиться к оффлайн-акции. Если такой возможности нет, узнайте, как «Бессмертный полк» проходит онлайн.
Очное участие:
? Найдите в семейном архиве фотографию своего героя.
? Узнайте маршрут шествия в своем городе (информация появится на сайтах местных администраций).
Оформление таблички
Строгих правил оформления таблички (штендера) для «Бессмертного полка» нет, есть только рекомендации. Заказать ее можно в копи-центре.
- Размер фотографии. Рекомендуется увеличить фото до размеров альбомного листа, чтобы лицо было хорошо видно на расстоянии.
- Основа. Размер таблички должен соответствовать размерам фотографии или может быть чуть больше. За основу можно взять, например, картон или лёгкую пенопластовую потолочную плитку в виде прямоугольника.
- Подпись. Нужно указать имя, фамилию и отчество героического предка, его годы жизни и воинское звание. Если данных о родственнике совсем не сохранилось, то можно просто написать «Мой дед» или «Наш герой».
- Ручка и крепление. Можно купить деревянную рейку или пластиковую трубу небольшого радиуса и приклеить её к портрету на «жидкие гвозди» или скотчем.
Города, в которых «Бессмертный полк» пройдет в очном формате:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Барнаул
- Калининград
- Красноярск
- Кемеровская область
- Омск
- Оренбург
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Пермский край
- Республика Северная Осетия
- Тверская область
- Уфа
- Хабаровский край
Онлайн-формат:
Онлайн-формат дает возможность присоединиться к акции тем, кто не может участвовать в шествии лично. На экранах смартфонов, телевизоров, в цифровых колоннах — герои вновь идут вместе. Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн, нужно:
? Перейти на официальный сайт moypolk.ru (https://www.moypolk.ru/).
? Зарегистрироваться, добавить фото, имя, годы жизни, звание или род деятельности своего родственника. Его история будет показана в онлайн-шествии, в трансляциях и социальных сетях.
Во многих российских регионах в 2025 году акцию проведут в онлайн-формате. Все ради безопасности. Такое решение принято в следующих субъектах РФ:
- Бурятия
- Мордовия
- Калужская область
- Саратовская область
- Тюменская область
- Московская область
Подать заявку на участие в акции нужно на ее официальном сайте. Сделать это нужно до 6 мая включительно. Никаких сложных условий. Только одно — искренность и уважение. Участником может стать любой — гражданин России или другой страны, взрослый или ребенок. Главное — сохранить историю своего героя.
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