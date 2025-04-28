Живая память сквозь поколения: как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году, история и смысл акции

В России пройдет акция «Бессмертный полк»
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Акция «Бессмертный полк» проходит во всех городах России
Акция «Бессмертный полк» проходит во всех городах России Фото:
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Каждую весну 9 мая по улицам российских городов проходят не просто люди. Это — живой строй памяти. Это — «Бессмертный полк». Шествие, в котором каждый несет не просто портрет, а судьбу. Лицо, заглянувшее в самую суть войны, имя, которое звучит, несмотря на десятилетия. Историю, которую невозможно забыть. Как появилась акция и в каком формате «Бессмертный полк» пройдет в 2025 году — в материале URA.RU.

От сердца к сердцу: как все начиналось

Истоки народной акции берут свое начало в 2007 году, когда жители Тюмени впервые прошли с портретами своих фронтовиков в руках. Но по-настоящему крылья «Бессмертный полк» обрел в Томске в 2012 году.

Акцию «Бессмертный полк» придумали в 2007 году, но масштабно она стала проходить с 2012
Акцию «Бессмертный полк» придумали в 2007 году, но масштабно она стала проходить с 2012
Фото:

Именно тогда журналисты местного телеканала предложили назвать акцию так, как чувствовали — по-настоящему, по-русски, с болью и гордостью: «Бессмертный полк». И это название навсегда вписалось в народную летопись. Идея оказалась настолько близкой каждому, что уже через год шествия прошли в сотнях городов, а к 2014 году к ним присоединились и другие страны. От Дальнего Востока до Калининграда, от Берлина до Астаны — миллионы людей подняли ввысь портреты своих героев.

Когда нельзя было выйти на улицу — память не замолчала

Когда мир накрыла пандемия коронавируса, и улицы замерли в тишине, «Бессмертный полк» не исчез. Он ушел в онлайн, но не потерял своей силы. Люди по-прежнему поднимали портреты, пусть и через экраны. Их транслировали телевидение, социальные сети, видеоэкраны на площадях — потому что память нельзя отменить, как мероприятие.

В период пандемии коронавируса и после начала СВО, акция проходила в онлайн-формате
В период пандемии коронавируса и после начала СВО, акция проходила в онлайн-формате
Фото:

С началом специальной военной операции формат акции вновь был пересмотрен. Власти приняли решение временно отказаться от массовых шествий в столице по соображениям безопасности. Но в регионах и в онлайн-пространстве полк продолжал свое шествие — пусть и в новой форме. Потому что, когда звучит «День Победы», с ней звучит и голос каждого, кто ковал эту победу.

Каждый может стать частью истории

Грядущий 2025 год — особенный. Это 80-летие Великой Победы. 9 мая «Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам российских городов, шествия вернутся в очном формате. В Москве колонна традиционно проследует по центру города, в Самаре — по площади Куйбышева, в других городах — по своим маршрутам памяти. И везде с одной целью: передать историю Победы через поколения.

Принять участие в акции можно двумя способами. Чтобы пройти по городским маршрутам с портретом своего фронтовика, следует присоединиться к оффлайн-акции. Если такой возможности нет, узнайте, как «Бессмертный полк» проходит онлайн. 

Очное участие:

? Найдите в семейном архиве фотографию своего героя.

? Узнайте маршрут шествия в своем городе (информация появится на сайтах местных администраций).

Участники акции печатают фотографии своих героев на специальной табличке. Там должны быть указаны ФИО фронтовика, их звание и годы жизни
Участники акции печатают фотографии своих героев на специальной табличке. Там должны быть указаны ФИО фронтовика, их звание и годы жизни
Фото:

Оформление таблички

Строгих правил оформления таблички (штендера) для «Бессмертного полка» нет, есть только рекомендации. Заказать ее можно в копи-центре. 

  • Размер фотографии. Рекомендуется увеличить фото до размеров альбомного листа, чтобы лицо было хорошо видно на расстоянии.
  • Основа. Размер таблички должен соответствовать размерам фотографии или может быть чуть больше. За основу можно взять, например, картон или лёгкую пенопластовую потолочную плитку в виде прямоугольника.
  • Подпись. Нужно указать имя, фамилию и отчество героического предка, его годы жизни и воинское звание. Если данных о родственнике совсем не сохранилось, то можно просто написать «Мой дед» или «Наш герой».
  • Ручка и крепление. Можно купить деревянную рейку или пластиковую трубу небольшого радиуса и приклеить её к портрету на «жидкие гвозди» или скотчем.

Города, в которых «Бессмертный полк» пройдет в очном формате:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Барнаул
  • Калининград
  • Красноярск
  • Кемеровская область
  • Омск
  • Оренбург
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
  • Пермский край
  • Республика Северная Осетия
  • Тверская область
  • Уфа
  • Хабаровский край
Правила очного участия в акции «Бессмертный полк»
Правила очного участия в акции «Бессмертный полк»
Фото:

Онлайн-формат:

Онлайн-формат дает возможность присоединиться к акции тем, кто не может участвовать в шествии лично. На экранах смартфонов, телевизоров, в цифровых колоннах — герои вновь идут вместе. Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн, нужно:

? Перейти на официальный сайт moypolk.ru (https://www.moypolk.ru/).

? Зарегистрироваться, добавить фото, имя, годы жизни, звание или род деятельности своего родственника. Его история будет показана в онлайн-шествии, в трансляциях и социальных сетях.

Что нужно, чтобы принять участие в акции онлайн
Что нужно, чтобы принять участие в акции онлайн
Фото:

Во многих российских регионах в 2025 году акцию проведут в онлайн-формате. Все ради безопасности. Такое решение принято в следующих субъектах РФ:

  • Бурятия
  • Мордовия
  • Калужская область
  • Саратовская область
  • Тюменская область
  • Московская область

Подать заявку на участие в акции нужно на ее официальном сайте. Сделать это нужно до 6 мая включительно. Никаких сложных условий. Только одно — искренность и уважение. Участником может стать любой — гражданин России или другой страны, взрослый или ребенок. Главное — сохранить историю своего героя.

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Каждую весну 9 мая по улицам российских городов проходят не просто люди. Это — живой строй памяти. Это — «Бессмертный полк». Шествие, в котором каждый несет не просто портрет, а судьбу. Лицо, заглянувшее в самую суть войны, имя, которое звучит, несмотря на десятилетия. Историю, которую невозможно забыть. Как появилась акция и в каком формате «Бессмертный полк» пройдет в 2025 году — в материале URA.RU. От сердца к сердцу: как все начиналось Истоки народной акции берут свое начало в 2007 году, когда жители Тюмени впервые прошли с портретами своих фронтовиков в руках. Но по-настоящему крылья «Бессмертный полк» обрел в Томске в 2012 году. Именно тогда журналисты местного телеканала предложили назвать акцию так, как чувствовали — по-настоящему, по-русски, с болью и гордостью: «Бессмертный полк». И это название навсегда вписалось в народную летопись. Идея оказалась настолько близкой каждому, что уже через год шествия прошли в сотнях городов, а к 2014 году к ним присоединились и другие страны. От Дальнего Востока до Калининграда, от Берлина до Астаны — миллионы людей подняли ввысь портреты своих героев. Когда нельзя было выйти на улицу — память не замолчала Когда мир накрыла пандемия коронавируса, и улицы замерли в тишине, «Бессмертный полк» не исчез. Он ушел в онлайн, но не потерял своей силы. Люди по-прежнему поднимали портреты, пусть и через экраны. Их транслировали телевидение, социальные сети, видеоэкраны на площадях — потому что память нельзя отменить, как мероприятие. С началом специальной военной операции формат акции вновь был пересмотрен. Власти приняли решение временно отказаться от массовых шествий в столице по соображениям безопасности. Но в регионах и в онлайн-пространстве полк продолжал свое шествие — пусть и в новой форме. Потому что, когда звучит «День Победы», с ней звучит и голос каждого, кто ковал эту победу. Каждый может стать частью истории Грядущий 2025 год — особенный. Это 80-летие Великой Победы. 9 мая «Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам российских городов, шествия вернутся в очном формате. В Москве колонна традиционно проследует по центру города, в Самаре — по площади Куйбышева, в других городах — по своим маршрутам памяти. И везде с одной целью: передать историю Победы через поколения. Принять участие в акции можно двумя способами. Чтобы пройти по городским маршрутам с портретом своего фронтовика, следует присоединиться к оффлайн-акции. Если такой возможности нет, узнайте, как «Бессмертный полк» проходит онлайн.  Очное участие: ? Найдите в семейном архиве фотографию своего героя. ? Узнайте маршрут шествия в своем городе (информация появится на сайтах местных администраций). Оформление таблички Строгих правил оформления таблички (штендера) для «Бессмертного полка» нет, есть только рекомендации. Заказать ее можно в копи-центре.  Города, в которых «Бессмертный полк» пройдет в очном формате: Онлайн-формат: Онлайн-формат дает возможность присоединиться к акции тем, кто не может участвовать в шествии лично. На экранах смартфонов, телевизоров, в цифровых колоннах — герои вновь идут вместе. Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн, нужно: ? Перейти на официальный сайт moypolk.ru (https://www.moypolk.ru/). ? Зарегистрироваться, добавить фото, имя, годы жизни, звание или род деятельности своего родственника. Его история будет показана в онлайн-шествии, в трансляциях и социальных сетях. Во многих российских регионах в 2025 году акцию проведут в онлайн-формате. Все ради безопасности. Такое решение принято в следующих субъектах РФ: Подать заявку на участие в акции нужно на ее официальном сайте. Сделать это нужно до 6 мая включительно. Никаких сложных условий. Только одно — искренность и уважение. Участником может стать любой — гражданин России или другой страны, взрослый или ребенок. Главное — сохранить историю своего героя.
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