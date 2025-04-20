Лавров ответил на запрет чиновникам ЕС приезжать в Москву на 9 мая

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал ответить Евросоюзу на запрет европейским чиновникам посещать Москву в День Победы. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину.
«Это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена категорически Нюрнбергским трибуналом. Конечно, мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена», — рассказал Лавров в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста.
Он понадеялся, что большинство представителей ЕС не захотят подчиняться запретам и не откажутся от своих корней. Лавров пригрозил, что «с Россией таким языком разговаривать не надо», отметив возрождение нацистских взглядов в Европе. Глава дипломатии, в частности, обратил внимание на воинственные высказывания кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Министр иностранных дел уверен, что высказывания европейских лидеров не совпадают с позицией народа этих стран.
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