Лавров ответил на запрет чиновникам ЕС приезжать в Москву на 9 мая

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Лавров пригрозил Европе последствиями за воинственную риторику
Лавров пригрозил Европе последствиями за воинственную риторику Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал ответить Евросоюзу на запрет европейским чиновникам посещать Москву в День Победы. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину.

«Это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена категорически Нюрнбергским трибуналом. Конечно, мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена», — рассказал Лавров в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста.

Он понадеялся, что большинство представителей ЕС не захотят подчиняться запретам и не откажутся от своих корней. Лавров пригрозил, что «с Россией таким языком разговаривать не надо», отметив возрождение нацистских взглядов в Европе. Глава дипломатии, в частности, обратил внимание на воинственные высказывания кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Министр иностранных дел уверен, что высказывания европейских лидеров не совпадают с позицией народа этих стран. 

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Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал ответить Евросоюзу на запрет европейским чиновникам посещать Москву в День Победы. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину. «Это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена категорически Нюрнбергским трибуналом. Конечно, мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена», — рассказал Лавров в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста. Он понадеялся, что большинство представителей ЕС не захотят подчиняться запретам и не откажутся от своих корней. Лавров пригрозил, что «с Россией таким языком разговаривать не надо», отметив возрождение нацистских взглядов в Европе. Глава дипломатии, в частности, обратил внимание на воинственные высказывания кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Министр иностранных дел уверен, что высказывания европейских лидеров не совпадают с позицией народа этих стран. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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