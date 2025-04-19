Выжил подо Ржевом: боевая история полного кавалера ордена Славы из Тюмени

В 1923 в тюменской деревне Муллаши родился будущий герой Советского Союза и почетный гражданин городов Тюмени и Ржева (Тверская область) Хабибулла Хайруллович Якин. Он рос в обычной татарской семье, каких много в тюменском регионе, и мечтал стать учителем, но война сделала из него солдата. За храбрость, проявленную в боях, в том числе в кровопролитной битве подо Ржевом, Хабибуллу Якина сделают полным кавалером ордена Славы, а жизненной истории тюменца будут посвящены два документальных фильма известного советского поэта Константина Симонова. Фронтовой и мирный путь тюменского героя — в материале URA.RU
Самая мирная профессия
Всю свою жизнь, кроме страшных военных лет, Хабибулла Якин преподавал — учил детей русскому языку, которым, как и татарским, владел в совершенстве. «Мне казалось благородной целью научить своих земляков русскому языку точно так же, как я сам разговариваю», — рассказывал Хабибулла Якин.
Война застала 17-летнего Якина в Омске, где он готовился к экзаменам. Сперва он оставался в городе и разносил повестки, а позже его отправили преподавать русский язык и литературу в село Ембаево Тюменского района. Его призвали на войну 1 января 1942 года. Провожая сына на фронт, Хайрулла Якин, ветеран Первой мировой войны, полный кавалер Георгиевского креста, наказал ему не опозорить фамилию и пройти такой же путь солдата, как и он когда-то.
Уже следующем году в письме от командования сына Якин-старший прочитает: «Там, где ваш сын, у нас связь работала бесперебойно, во время всех боев. За личную отвагу и мужество сын ваш Якин Х.Х. награжден орденом Красной Звезды, и мы им гордимся»
Первый бой
В 1942 году под Сталинградом шли ожесточенные бои и советское командование решило отвлечь противника наступлением подо Ржевом. Простые солдаты об этом не знали — их заданием было освобождение города. Якин стал связистом, обслуживал линию между советскими силами и «поляной смерти» — где работал Михаил Пушкарев, с которым они познакомились в училище перед отправкой на фронт. На вторые сутки Якин посмотрит в безжизненные глаза Пушкарева, закроет его тело своей плащ-палаткой и возьмет «поляну смерти» на себя.
Над ней — вспоминал Якин — без конца летали немецкие самолеты, не прекращался вражеский пулеметный, минометный и пушечный огонь, люди погибали. Тяжелее всего связисту было работать под снайперским прицелом — приходилось провоцировать противника на выстрел, поднимая каску, и прыгать с катушкой из воронки в воронку, пока враг перезаряжает винтовку. Обманывать снайперов Якин учился на практике, без права на ошибку.
“И вдруг налет. Стали немецкие минометы бить по поляне смерти. Бежать обратно? Надо было бросить катушку. А бросить катушку нельзя — это матчасть, доверенная мне. Я прям тут в воронке лег, и здесь артнаряд дошел до меня. Взрыв совсем рядом, у меня стало кружиться в глазах. По лицу что-то теплое потекло, я вытер — кровь. Каска была искромсона просто как бумага”, — вспоминал Якин. Чуть позже из его черепа извлекут несколько осколков, но боец после короткого отдыха вернется на поле боя.
Всегда держал связь
За годы войны Хабибулла Якин зарекомендовал себя как первоклассный связист, его отправляли на самые ответственные и опасные участки. За заслуги в Ржевском сражении он был удостоен своего первого ордена Красной Звезды — второй он заслужит во время ожесточенных боев на Керченском полуострове в 1943-1944 годах. Позднее он попадет в госпиталь. А после — вместе с горнострелковой дивизией его направят в Карпаты, потом в Чехословакию, где он будет сотнями восстанавливать прорывы связи и уничтожит десятки фашистов — его боевые заслуги отметят орденами Славы III и II степеней. В конце войны Якин сменил катушку связиста на пулемет.
“В боях за населенный пункт Гожица [Польша, — прим URA.RU] показал себя смелым и решительным бойцом-пулеметчиком, рискуя жизнью, под сильным обстрелом прорвался к дому, забросав гранатами окна дома, заставил замолчать пулемет. Своими действиями дал полную возможность продвинуться нашей пехоте. Достоин ордена Славы [I степени, прим. URA.RU]”, — эту выдержку из исторического архива Константин Симонов лично зачитал Хабибулле Якину во время записи фильма о нем в 1976 году.
Якин, впервые за тридцать лет слушавший выдержки из наградных документов был удивлен именами тех, кто сделал его полным кавалером Ордена Славы. Среди подписавшихся напротив слова «достоин» были: командующий четвертым украинским фронтом Андрей Еременко и командующий первой гвардейской армией Андрей Гречко — два будущих маршала, последний из которых станет министром обороны СССР.
След в истории
Вернувшись с фронта в звании майора Хабибулла Якин продолжил учить детей русскому языку в Тюменском районе: в школах деревень Кыштырла и Большие Акияры и селах Ембаево и Чикча. Последней он отдал 20 лет своей жизни — в 2010 году ей присвоят имя Якина. Кроме того, его именем названы: улица в тюменском микрорайоне Казарово и бульвар в шестом микрорайоне, а также улицы в селе Чикча и деревне Муллаши. По стопам героя пошли его потомки и ученики — многие из них до сих пор работают в тюменской системе образования.
В 2000 году Хабибулла Якин издал книгу «Шел солдат к Победе», где показал личную историю Великой Отечественной войны — обещание написать автобиографию он несколько десятилетий назад давал Константину Симонову: «Я писал, рвал, рвал и писал, а потом окончательно забросил. А в 1996 году опять вернулся к воспоминаниям».
Якина не стало 6 июня 2009 года. На доме по улице Октябрьской в деревне Муллаши, где он родился и вырос, а также на доме по улице Заводской в Тюмени, где он провел последние годы жизни позднее установят мемориальные доски.
Война снилась десятилетиями
Хабибулла Якин завершил свой военный путь в 1946 году в столице ныне несуществующей Чехословакии — в городе Праге — и вернулся на родину. Герой СССР честно признавался, что десятилетиями почти каждую ночь просыпался в поту — снилась война: «Страшный ад Ржева — он незабываем как таковой. Его трудно забыть. Невозможно забыть его».
В 1973 году по приглашению ржевской газеты «Правда» он вернется к местам, где прежде происходили события, названные «мясорубкой», и пройдет по земле, где погибали его боевые товарищи. Якин позже вспоминал: не так страшно видеть мертвого солдата — «это привычное дело», куда более страшными виделись картины погибших женщин разных возрастов, которые Якин с товарищами наблюдал, войдя во Ржев 3 марта 1943 года.
“Я слышал от некоторых людей, что они не боялись смерти. Я таким людям не верю. Потому что я очень хотел жить. Потому что я очень хотел вернуться домой, увидеть маму, отца, сестру. Я не хотел умирать, но говорили — так надо. Потому что Родина была в опасности", — так Хабибулла Якин относился к войне.
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