19 апреля 2025

Тюменца, впавшего в кому на отдыхе в Таиланде, готовят к эвакуации в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас Шаров уже находится в больнице Бангкока
Сейчас Шаров уже находится в больнице Бангкока Фото:

Бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который впал в кому во время отдыха в Таиланде, перевели в более современную больницу в Бангкоке. Глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко сообщил, что после диагностики пациента эвакуируют на Родину.

«Держу связь с семьей. Нашего земляка уже перевели в более современную клинику в Бангкоке. Ему проведут диагностику, подготовят к эвакуации в Россию», — сообщил Чуйко. Его слова передает инфоцентр Тюменской области.

Накануне благодаря участию представительства МИДа в Екатеринбурге и правительства региона решился вопрос со страховыми выплатами. Большая часть счета за пребывание тюменца в больнице, перевозка в Бангкок и эвакуация в Россию будет покрыта за счет полиса «Ингосстрах».

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Бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который впал в кому во время отдыха в Таиланде, перевели в более современную больницу в Бангкоке. Глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко сообщил, что после диагностики пациента эвакуируют на Родину. «Держу связь с семьей. Нашего земляка уже перевели в более современную клинику в Бангкоке. Ему проведут диагностику, подготовят к эвакуации в Россию», — сообщил Чуйко. Его слова передает инфоцентр Тюменской области. Накануне благодаря участию представительства МИДа в Екатеринбурге и правительства региона решился вопрос со страховыми выплатами. Большая часть счета за пребывание тюменца в больнице, перевозка в Бангкок и эвакуация в Россию будет покрыта за счет полиса «Ингосстрах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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