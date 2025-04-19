Тюменца, впавшего в кому на отдыхе в Таиланде, готовят к эвакуации в Россию

Бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который впал в кому во время отдыха в Таиланде, перевели в более современную больницу в Бангкоке. Глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко сообщил, что после диагностики пациента эвакуируют на Родину.
«Держу связь с семьей. Нашего земляка уже перевели в более современную клинику в Бангкоке. Ему проведут диагностику, подготовят к эвакуации в Россию», — сообщил Чуйко. Его слова передает инфоцентр Тюменской области.
Накануне благодаря участию представительства МИДа в Екатеринбурге и правительства региона решился вопрос со страховыми выплатами. Большая часть счета за пребывание тюменца в больнице, перевозка в Бангкок и эвакуация в Россию будет покрыта за счет полиса «Ингосстрах».
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