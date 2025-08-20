В Тюменской области простились со стрелком, погибшим на СВО

Мужчина погиб в мае при исполнении воинского долга
Мужчина погиб в мае при исполнении воинского долга

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с Сергеем Кузьменковым. Мужчина погиб на СВО. Об этом сообщили в местной администрации.

«20 августа Ишимский округ простился с гражданином России Кузьменковым Сергеем Сергеевичем, рядовым, стрелком роты, погибшим при исполнении воинского долга, в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в администрации. Мужчина погиб 27 мая 2025 года.

Ранее в Ишимском районе простились с Дмитрием Ждановым, который погиб еще в январе этого года. Он служил в мотострелковой роте и принимал участие в спецоперации.

