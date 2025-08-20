Ветеран боевых действий в Демократической республике Афганистан Игорь Казанцев купил квартиру в Тюмени. Сертификат по программе «Сотрудничество» ему вручили власти Ямала после нескольких судебных процессов, рассказал воин-интернационалист URA.RU. Благодаря освещению его истории на сайте агентства, департамент жилищного строительства не стал подавать апелляционную жалобу, а просто вручил сертификат.
«Вот новая квартира, где я могу теперь жить. Добивался жилья с 2013 года и, наконец-то, смог переехать. Спасибо вам», — рассказал Игорь Казанцев корреспонденту агентства.
Казанцева внесли в списки для получения жилья в Тюмени по программе «Сотрудничество» еще в 2022 году. В 2023 году его перевели в льготный список, в качестве ветерана боевых действий, прошедшего Афганистан. Но в 2024 году его оттуда исключили.
А произошло следующее. Его бывшая супруга имела отдельную жилплощадь в собственности, и департамент жилстроя признал его членом ее семьи, который в жилье не нуждается. Казанцев обратился в суд.
Суд Салехарда, рассмотрев гражданский иск, пришел к выводу, что Казанцев имеет все права воспользоваться программой «Сотрудничество». С супругой он развелся еще в 2013 году, в настоящее время проживает отдельно, совместного хозяйства они не ведут. Администрация Салехарда пояснила URA.RU, что участвовала в деле в качестве третьего лица — основным ответчиком выступал окружной департамент жилстроя, у которого оставалось право на апелляционную жалобу.
Как рассказывал сам ветеран, после освещения его истории на сайте агентства, департамент жилстроя не воспользовался правом на апелляцию, а просто вручил ему сертификат. В настоящее время он уже воспользовался сертификатом и переезжает в новую квартиру.
