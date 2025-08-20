Чек растет, но расходы непосильные: почему тюменский бизнес избавляется от салонов красоты

В Тюмени и других регионах России средний чек на услуги бьюти-индустрии вырос в первом полугодии на 14%, тогда как за весь 2024 год он увеличился всего на 7%. Об этом URA.RU рассказала управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
«Кроме прочего, подорожало оборудование и расходники, выросли затраты на оплату труда сотрудников в штате и на коммунальные услуги (на 11,9% в среднем по стране). Рынок растет, в том числе, за счет мужских салонов», — сообщила она в беседе с журналистом агентства.
Тем не менее на растущем рынке наблюдается тренд на продажу салонов красоты как готового бизнеса. В Тюмени по данным биржи «Бизнес Маркет» продаются рекордные 66 лотов в разделе бьюти-бизнеса, стоимость салонов красоты варьируется от 180 тысяч до 21 миллиона рублей.
«Видим несколько причин тому. Во-первых, дефицит мастеров. Как правило, начинающие специалисты приходят в салон, набирают лояльную клиентскую базу и уходят в свободное плавание, принимая на дому как самозанятые. Салон терпит убытки в виде недополученной прибыли, потерянного клиента и нехватки персонала. Во-вторых, бьюти-индустрия — одна из самых емких с точки зрения расходников, оборудования и иных платежей. Необходимо следить за состоянием помещения и регулярно обновлять. Растут затраты на закупку краски для волос, разнообразных растворов и одноразовых расходников», — отметила Косарева.
По ее мнению, существует еще ряд факторов, заставляющих бизнес избавляться от салонов красоты:
- падают реальные доходы россиян из-за снижения динамики прироста в доходах;
- купить косметические средства, которые ранее распространялись только среди профессионалов, можно на маркетплейсах;
- есть фактор разочарования владельцев салона красоты — из-за сложности и невысокой рентабельности.
Среди продаваемых в Тюмени салонов красоты встречаются и довольно известные. В частности, ранее сообщалось о закрытии и перепродаже салона «Либидо».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!