18 апреля 2025

Впавшего в кому на отдыхе в Таиланде тюменца вернут и вылечат за счет страховки

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарова перевезут в больницу в Бангкоке, где будет проведена диагностика и оказано лече
Шарова перевезут в больницу в Бангкоке, где будет проведена диагностика и оказано лече Фото:

Правительство Тюменской области и МИД РФ решили проблему бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который впал в кому во время отдыха в Таиланде. Они договорились с «Ингосстрахом» об открытии страхового покрытия, благодаря чему будет закрыта большая часть счета за пребывание тюменца в больнице, перевозка в Бангкок и эвакуация в Россию. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Правительству Тюменской области совместно с Представительством МИД в Екатеринбурге удалось договориться со страховой компанией „Ингосстрах“ об открытии страхового покрытия для решения проблемы тюменца Григория Шарова, который сейчас находится в Таиланде. Новый лимит покроет существующую задолженность за пребывание в больнице, а также позволит перевезти пациента в более современную больницу в Бангкоке, где будет проведена диагностика, оказано лечение и осуществлена подготовка к эвакуации в Россию», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что 25 марта во время отдыха в Таиланде в кому впал бывший заместитель начальника тюменского УБОПа Григорий Шаров, а спустя несколько дней он перенес инсульт. Местные врачи отказываются отправлять его в Россию. По мнению тайских медиков, длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчины. Позже стало известно, что Шарова могут перевезти в Россию авиабортом.

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Правительство Тюменской области и МИД РФ решили проблему бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который впал в кому во время отдыха в Таиланде. Они договорились с «Ингосстрахом» об открытии страхового покрытия, благодаря чему будет закрыта большая часть счета за пребывание тюменца в больнице, перевозка в Бангкок и эвакуация в Россию. Об этом сообщили в правительстве региона. «Правительству Тюменской области совместно с Представительством МИД в Екатеринбурге удалось договориться со страховой компанией „Ингосстрах“ об открытии страхового покрытия для решения проблемы тюменца Григория Шарова, который сейчас находится в Таиланде. Новый лимит покроет существующую задолженность за пребывание в больнице, а также позволит перевезти пациента в более современную больницу в Бангкоке, где будет проведена диагностика, оказано лечение и осуществлена подготовка к эвакуации в Россию», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что 25 марта во время отдыха в Таиланде в кому впал бывший заместитель начальника тюменского УБОПа Григорий Шаров, а спустя несколько дней он перенес инсульт. Местные врачи отказываются отправлять его в Россию. По мнению тайских медиков, длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчины. Позже стало известно, что Шарова могут перевезти в Россию авиабортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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