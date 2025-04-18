Впавшего в кому на отдыхе в Таиланде тюменца вернут и вылечат за счет страховки

Правительство Тюменской области и МИД РФ решили проблему бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова, который впал в кому во время отдыха в Таиланде. Они договорились с «Ингосстрахом» об открытии страхового покрытия, благодаря чему будет закрыта большая часть счета за пребывание тюменца в больнице, перевозка в Бангкок и эвакуация в Россию. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Правительству Тюменской области совместно с Представительством МИД в Екатеринбурге удалось договориться со страховой компанией „Ингосстрах“ об открытии страхового покрытия для решения проблемы тюменца Григория Шарова, который сейчас находится в Таиланде. Новый лимит покроет существующую задолженность за пребывание в больнице, а также позволит перевезти пациента в более современную больницу в Бангкоке, где будет проведена диагностика, оказано лечение и осуществлена подготовка к эвакуации в Россию», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU писало о том, что 25 марта во время отдыха в Таиланде в кому впал бывший заместитель начальника тюменского УБОПа Григорий Шаров, а спустя несколько дней он перенес инсульт. Местные врачи отказываются отправлять его в Россию. По мнению тайских медиков, длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчины. Позже стало известно, что Шарова могут перевезти в Россию авиабортом.
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