Пассажир в Салехарде потерял сознание в самолете, направлявшемся в Тюмень

Самолет «Ямал» прервал взлет из-за больного пассажира
новость из сюжетаРабота авиакомпании «Ямал» и ее проблемы
Самолет из Салехарда до Тюмени прервал взлет из-за больного пассажира, который стал терять сознание на борту. После возврата на стоянку, к воздушному судну вызвали скорую помощь, сообщает AVIAINCIDENT.
«Аэропорт Салехард. Экипаж при занятии исполнительного старта доложил, что возвращается на стоянку. Срочно нужна скорая помощь, пассажир теряет сознание», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
Происшествие случилось 17 августа около 11 часов утра. Из-за этого, самолет в Тюмень прибыл с опозданием.
