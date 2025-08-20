Пассажир в Салехарде потерял сознание в самолете, направлявшемся в Тюмень

Самолет до Тюмени прервал взлет в Салехарде из-за больного пассажира
Самолет «Ямал» прервал взлет из-за больного пассажира
Самолет «Ямал» прервал взлет из-за больного пассажира Фото:
Самолет из Салехарда до Тюмени прервал взлет из-за больного пассажира, который стал терять сознание на борту. После возврата на стоянку, к воздушному судну вызвали скорую помощь, сообщает AVIAINCIDENT.

«Аэропорт Салехард. Экипаж при занятии исполнительного старта доложил, что возвращается на стоянку. Срочно нужна скорая помощь, пассажир теряет сознание», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

Происшествие случилось 17 августа около 11 часов утра. Из-за этого, самолет в Тюмень прибыл с опозданием.

