Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев облачился в стихарь и в качестве алтарника (мирской помощник священнослужителя) сначала поучаствовал в службе, а потом прошел крестным ходом по центру Екатеринбурга. По случаю празднования Пасхи — одного из главных православных праздников.
Богослужение проходило в храме Иннокентия Московского. Православным христианам Вихарев прочел пасхальное послание Владыки Евгения. «Это было совершенно особенное и вдохновляющее время. После чтения послания чувствовались невероятные тепло и мудрость, исходящие из слов Владыки, которые призывали нас к единству и любви», — сказал Вихарев URA.RU.
Он также отметил, что «служба прошла в атмосфере молитвы и благодати». «И я благодарен за возможность быть частью этого священнодействия. Надеюсь, что послание вдохновит всех нас на добрые дела и укрепит нашу веру», — добавил Вихарев. Вместе с ним в мероприятиях участвовала супруга Яна.
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