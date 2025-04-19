Депутат Вихарев ненадолго стал алтарником и прошел по центру Екатеринбурга. Фото

20 апреля 2025 в 14:28 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев постоянно поддерживает Церковь Фото: Илья Московец © URA.RU Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев облачился в стихарь и в качестве алтарника (мирской помощник священнослужителя) сначала поучаствовал в службе, а потом прошел крестным ходом по центру Екатеринбурга. По случаю празднования Пасхи — одного из главных православных праздников. Богослужение проходило в храме Иннокентия Московского. Православным христианам Вихарев прочел пасхальное послание Владыки Евгения. «Это было совершенно особенное и вдохновляющее время. После чтения послания чувствовались невероятные тепло и мудрость, исходящие из слов Владыки, которые призывали нас к единству и любви», — сказал Вихарев URA.RU. Он также отметил, что «служба прошла в атмосфере молитвы и благодати». «И я благодарен за возможность быть частью этого священнодействия. Надеюсь, что послание вдохновит всех нас на добрые дела и укрепит нашу веру», — добавил Вихарев. Вместе с ним в мероприятиях участвовала супруга Яна. Фото: страница Алексея Вихарева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Алексея Вихарева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Алексея Вихарева в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев облачился в стихарь и в качестве алтарника (мирской помощник священнослужителя) сначала поучаствовал в службе, а потом прошел крестным ходом по центру Екатеринбурга. По случаю празднования Пасхи — одного из главных православных праздников. Богослужение проходило в храме Иннокентия Московского. Православным христианам Вихарев прочел пасхальное послание Владыки Евгения. «Это было совершенно особенное и вдохновляющее время. После чтения послания чувствовались невероятные тепло и мудрость, исходящие из слов Владыки, которые призывали нас к единству и любви», — сказал Вихарев URA.RU. Он также отметил, что «служба прошла в атмосфере молитвы и благодати». «И я благодарен за возможность быть частью этого священнодействия. Надеюсь, что послание вдохновит всех нас на добрые дела и укрепит нашу веру», — добавил Вихарев. Вместе с ним в мероприятиях участвовала супруга Яна.