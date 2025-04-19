19 апреля 2025

Депутат Вихарев ненадолго стал алтарником и прошел по центру Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в парке Маяковского. Екатеринбург , вихарев алексей
Алексей Вихарев постоянно поддерживает Церковь Фото:

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев облачился в стихарь и в качестве алтарника (мирской помощник священнослужителя) сначала поучаствовал в службе, а потом прошел крестным ходом по центру Екатеринбурга. По случаю празднования Пасхи — одного из главных православных праздников.

Богослужение проходило в храме Иннокентия Московского. Православным христианам Вихарев прочел пасхальное послание Владыки Евгения. «Это было совершенно особенное и вдохновляющее время. После чтения послания чувствовались невероятные тепло и мудрость, исходящие из слов Владыки, которые призывали нас к единству и любви», — сказал Вихарев URA.RU.

Он также отметил, что «служба прошла в атмосфере молитвы и благодати». «И я благодарен за возможность быть частью этого священнодействия. Надеюсь, что послание вдохновит всех нас на добрые дела и укрепит нашу веру», — добавил Вихарев. Вместе с ним в мероприятиях участвовала супруга Яна.

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Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев облачился в стихарь и в качестве алтарника (мирской помощник священнослужителя) сначала поучаствовал в службе, а потом прошел крестным ходом по центру Екатеринбурга. По случаю празднования Пасхи — одного из главных православных праздников. Богослужение проходило в храме Иннокентия Московского. Православным христианам Вихарев прочел пасхальное послание Владыки Евгения. «Это было совершенно особенное и вдохновляющее время. После чтения послания чувствовались невероятные тепло и мудрость, исходящие из слов Владыки, которые призывали нас к единству и любви», — сказал Вихарев URA.RU. Он также отметил, что «служба прошла в атмосфере молитвы и благодати». «И я благодарен за возможность быть частью этого священнодействия. Надеюсь, что послание вдохновит всех нас на добрые дела и укрепит нашу веру», — добавил Вихарев. Вместе с ним в мероприятиях участвовала супруга Яна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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