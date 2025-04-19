19 апреля 2025

Полиция пресекла драку у бара в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция пресекла драку у бара в Кургане
Полиция пресекла драку у бара в Кургане Фото:

Утром 20 апреля у бара «Егерь» на улице Советской в Кургане произошла потасовка между нетрезвыми посетителями. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Воскресенье, 5 утра, бар „Егерь“ на Советской. Такое происходит довольно часто», — говорится в подписи к видео, опубликованному в Telegram-канале «ЧП Курган». На кадрах видно, как полицейские прибывают в момент начала конфликта и оперативно задерживают нарушителей порядка.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области уточнили: «Граждане были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлены в отдел полиции. Они были привлечены к административной ответственности». 

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Утром 20 апреля у бара «Егерь» на улице Советской в Кургане произошла потасовка между нетрезвыми посетителями. Об этом сообщили в социальных сетях. «Воскресенье, 5 утра, бар „Егерь“ на Советской. Такое происходит довольно часто», — говорится в подписи к видео, опубликованному в Telegram-канале «ЧП Курган». На кадрах видно, как полицейские прибывают в момент начала конфликта и оперативно задерживают нарушителей порядка. В пресс-службе УМВД России по Курганской области уточнили: «Граждане были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлены в отдел полиции. Они были привлечены к административной ответственности». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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