Полиция пресекла драку у бара в Кургане

Утром 20 апреля у бара «Егерь» на улице Советской в Кургане произошла потасовка между нетрезвыми посетителями. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Воскресенье, 5 утра, бар „Егерь“ на Советской. Такое происходит довольно часто», — говорится в подписи к видео, опубликованному в Telegram-канале «ЧП Курган». На кадрах видно, как полицейские прибывают в момент начала конфликта и оперативно задерживают нарушителей порядка.
В пресс-службе УМВД России по Курганской области уточнили: «Граждане были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлены в отдел полиции. Они были привлечены к административной ответственности».
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