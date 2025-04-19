19 апреля 2025

На челябинском участке трассы М-5 «Урал» на 10 дней ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трассе продолжаются работы по устранению пучинообразования
На трассе продолжаются работы по устранению пучинообразования Фото:
новость из сюжета
Гигантская пробка на федеральной трассе М-5 в Челябинской области

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области возле города Сим вновь вводится временное ограничение движения для легковых автомобилей до 1 мая из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Движение будет организовано по реверсивной схеме между поворотом на посёлок Волково и городом Сим с 20 апреля до 1 мая 2025 года. Это связано с продолжением работ по устранению пучинообразования — деформации дорожного полотна, вызванной перепадами температур», — заявляет дорожная служба. 

В случае неблагоприятных погодных условий сроки работ могут быть продлены. На участке возможны сужения полос и временные остановки. Автомобилистам рекомендуется ожидать задержек и заранее корректировать маршруты. Отмечается, что действующие ограничения для большегрузного транспорта сохраняются.

Ранее в связи со сложной ситуацией, сложившейся на федеральной трассе М5, администрация Ашинского района и совместно с местными бизнесменами организовали пункты бесплатной раздачи питьевой воды для водителей и пассажиров. Бесплатную воду водители могут взять в пункте на повороте в поселок Волково и на перекрестке городов Сим и Миньяр. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области возле города Сим вновь вводится временное ограничение движения для легковых автомобилей до 1 мая из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Движение будет организовано по реверсивной схеме между поворотом на посёлок Волково и городом Сим с 20 апреля до 1 мая 2025 года. Это связано с продолжением работ по устранению пучинообразования — деформации дорожного полотна, вызванной перепадами температур», — заявляет дорожная служба.  В случае неблагоприятных погодных условий сроки работ могут быть продлены. На участке возможны сужения полос и временные остановки. Автомобилистам рекомендуется ожидать задержек и заранее корректировать маршруты. Отмечается, что действующие ограничения для большегрузного транспорта сохраняются. Ранее в связи со сложной ситуацией, сложившейся на федеральной трассе М5, администрация Ашинского района и совместно с местными бизнесменами организовали пункты бесплатной раздачи питьевой воды для водителей и пассажиров. Бесплатную воду водители могут взять в пункте на повороте в поселок Волково и на перекрестке городов Сим и Миньяр. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...