На челябинском участке трассы М-5 «Урал» на 10 дней ограничили движение

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области возле города Сим вновь вводится временное ограничение движения для легковых автомобилей до 1 мая из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Движение будет организовано по реверсивной схеме между поворотом на посёлок Волково и городом Сим с 20 апреля до 1 мая 2025 года. Это связано с продолжением работ по устранению пучинообразования — деформации дорожного полотна, вызванной перепадами температур», — заявляет дорожная служба.
В случае неблагоприятных погодных условий сроки работ могут быть продлены. На участке возможны сужения полос и временные остановки. Автомобилистам рекомендуется ожидать задержек и заранее корректировать маршруты. Отмечается, что действующие ограничения для большегрузного транспорта сохраняются.
Ранее в связи со сложной ситуацией, сложившейся на федеральной трассе М5, администрация Ашинского района и совместно с местными бизнесменами организовали пункты бесплатной раздачи питьевой воды для водителей и пассажиров. Бесплатную воду водители могут взять в пункте на повороте в поселок Волково и на перекрестке городов Сим и Миньяр.
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