Пермский рынок «Гача» переехал на новое место

Оптовый рынок «Гача» в Перми переехал на новое место. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
«Оптовый рынок „Гача“, закрывшийся в районе шоссе Космонавтов, улиц Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны, переехал. Теперь он работает на территории возле Центрального рынка, в границах улиц Борчанинова, Эпроновская и Бакового переулка. Возле новой площадки размещено соответствующее объявление. Территория имеет площадь 10,8 тысяч квадратных метров», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее стало известно, что в Перми официально закрылся оптовый рынок «Гача». Планы по застройке рынка многоквартирными жилыми домами власти анонсировали в 2021 году. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю.
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