19 апреля 2025

Пермский рынок «Гача» переехал на новое место

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая территория рынка имеет площадь 10,8 тыс. кв. м.
Новая территория рынка имеет площадь 10,8 тыс. кв. м. Фото:

Оптовый рынок «Гача» в Перми переехал на новое место. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

«Оптовый рынок „Гача“, закрывшийся в районе шоссе Космонавтов, улиц Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны, переехал. Теперь он работает на территории возле Центрального рынка, в границах улиц Борчанинова, Эпроновская и Бакового переулка. Возле новой площадки размещено соответствующее объявление. Территория имеет площадь 10,8 тысяч квадратных метров», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее стало известно, что в Перми официально закрылся оптовый рынок «Гача». Планы по застройке рынка многоквартирными жилыми домами власти анонсировали в 2021 году. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю.

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Оптовый рынок «Гача» в Перми переехал на новое место. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». «Оптовый рынок „Гача“, закрывшийся в районе шоссе Космонавтов, улиц Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны, переехал. Теперь он работает на территории возле Центрального рынка, в границах улиц Борчанинова, Эпроновская и Бакового переулка. Возле новой площадки размещено соответствующее объявление. Территория имеет площадь 10,8 тысяч квадратных метров», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее стало известно, что в Перми официально закрылся оптовый рынок «Гача». Планы по застройке рынка многоквартирными жилыми домами власти анонсировали в 2021 году. Весной 2024 года на рынке снесли павильоны, чтобы освободить землю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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