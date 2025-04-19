19 апреля 2025

Старшая дочь бойца СВО выжила при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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От дома выжившей девушки осталось одно пепелище
От дома выжившей девушки осталось одно пепелище Фото:

У челябинского бойца СВО, у которого на пожаре погибли четверо несовершеннолетних детей в поселке Василовка, осталась живой пятая дочь. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Во время пожара выжила 16-летняя и самая старшая дочь бойца СВО. Ее спасло то, что в тот момент она находилась на улице и разговаривала по телефону. Подросток увидела дым и поспешила домой», — отмечает источник URA.RU.

В Челябинской области в ночь на Пасху в посёлке Василовка огонь уничтожил частный дом, а затем перекинулся на соседние постройки. В результате погибли четверо детей: 12-летняя девочка, 7-летний мальчик и 5-летние близнецы. Все они — дети военнослужащего СВО, который сейчас находится на лечении в московском госпитале. Их мать, уехавшая ухаживать за раненым мужем, оставила детей под присмотром родственников.

На место ЧП работают следователи СК и эксперты-пожарные. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Причинной пожара стала замкнувшая проводка на веранде. 

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У челябинского бойца СВО, у которого на пожаре погибли четверо несовершеннолетних детей в поселке Василовка, осталась живой пятая дочь. Об этом URA.RU сообщил источник. «Во время пожара выжила 16-летняя и самая старшая дочь бойца СВО. Ее спасло то, что в тот момент она находилась на улице и разговаривала по телефону. Подросток увидела дым и поспешила домой», — отмечает источник URA.RU. В Челябинской области в ночь на Пасху в посёлке Василовка огонь уничтожил частный дом, а затем перекинулся на соседние постройки. В результате погибли четверо детей: 12-летняя девочка, 7-летний мальчик и 5-летние близнецы. Все они — дети военнослужащего СВО, который сейчас находится на лечении в московском госпитале. Их мать, уехавшая ухаживать за раненым мужем, оставила детей под присмотром родственников. На место ЧП работают следователи СК и эксперты-пожарные. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Причинной пожара стала замкнувшая проводка на веранде. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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