В Екатеринбурге отключат радио и телевидение

В Екатеринбурге 21 апреля планируют на время прекратить теле- и радиовещание. Информация размещена на сайте РТРС.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — отмечено в сообщении.
С 01:00 до 10:00 не будут работать пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». С 02:00 до 11:00 перестанет вещать радио «Звезда», с 06:00 до 11:00 — радио «Орфей» и радиоканал «МИР».
В РТРС-1 входят «Первый канал», «Россия 1», «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр». В РТРС-2 включает в себя телеканалы СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МУЗ-ТВ. Аналогичные работы с 21 апреля по 27 апреля проведут в Асбесте, Ивделе, Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области. Во всех них будет проблема с вещанием РТРС-1 и РТРС-2.
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