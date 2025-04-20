Кандидат в президенты Польши заступился за Путина в телеэфире и попал в скандал

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк оказался в центре скандала после того, как в ходе теледебатов в городе Коньске публично выступил в защиту президента России Владимира Путина. Выступление Мацяка вызвало бурную реакцию как среди политиков, так и в средствах массовой информации, где его уже называют «путинским кандидатом».
«Кандидат в президенты Польши защитил Владимира Путина в прямом телеэфире», — пишет EADaily. Уточняется, что в ходе дискуссии Мацяк обратился к спикеру польского сейма Шимону Головне с вопросом о его резких высказываниях в адрес российского лидера.
Кандидат поинтересовался, что будет, если Польша сменит курс на «хорошие отношения с Россией», уточнив, «провалится ли его собеседник под землю» из-за того, что «втоптал Путина в грязь». В ответ Головня резко поинтересовался: «Вы берете деньги у Путина или делаете это как волонтер?».
Также во время дебатов Мацяк критически высказался о предстоящем соглашении между Польшей и американской компанией Westinghouse по строительству атомной электростанции. По данным EADaily, публицист Newsweek Polska Доминик Длугош «написал донос» на кандидата в президенты, отметив, что подобные заявления кандидата должны привлечь внимание соответствующих служб, а также предложил проверить источники финансирования избирательной кампании Мацяка и процесс сбора подписей в его поддержку.
Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года. Согласно Конституции Польши, действующий президент Анджей Дуда не может вновь участвовать в президентских выборах, поскольку уже занимал пост главы государства два предусмотренных законом срока.
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