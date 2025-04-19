Режиссер удивился визиту Абрамовича на спектакль в Екатеринбурге

20 апреля 2025 в 17:23 Размер текста - 17 +

Роман Абрамович досмотрел спектакль до конца, а потом скромно направился к выходу Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости Даниил Романов — режиссер спектакля о легендарном уральском поэте Борисе Рыжем «Б. Р.» — удивился визиту миллиардера Романа Абрамовича на показ в Екатеринбурге (19 апреля). В беседе с URA.RU он рассказал, что в этот момент находился за две тысячи километров от Екатеринбурга. «Я сейчас в Старом Осколе — кстати, тоже по делам Бориса Рыжего. Курирую выставку о нем. Я так же, как и вы, прочитал новость [о визите Абрамовича на спектакль] и, признаться, удивился. С другой стороны, Роман Аркадьевич ведь любит искусство, ходит на премьеры — например, в Большой театр. А у нас вчера как раз танцевали ребята из этого театра», — сказал Романов. С выставкой в Старом Осколе его команде помогает компания «Металлоинвест». «И у меня такая шизофреническая ситуация вчера была: я на открытии выставки, посвященной Борису Рыжему, и мне пишут, что на спектакль про Бориса Рыжего, где я являюсь режиссером, приходит Роман Аркадьевич. Для меня это такая бодрийяровская гиперреальность», — посмеялся Романов. Новость по теме Абрамович прилетел в Екатеринбург с семьей Ельцина. Фото, видео Как рассказывало URA.RU, накануне вместе с Абрамовичем на спектакле в Свердловской киностудии были замечены дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (экс-глава президентской администрации). Валентина Юмашева Романов, возможно, видел еще на мартовской премьере «Б. Р.» в Москве (проходила на Хлебозаводе). В начале апреля спектакль отыграли в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге показы были намечены на 17-е, 19-е и 20 апреля. Главной особенностью произведения заявлено совмещение современной поэзии, хореографии и музыки. Никто еще не пытался осмыслить творчество поэта именно в таком формате. Внимание к самому яркому поэту России конца XX века Романов объясняет тем, что Борис Рыжий «удовлетворяет запрос на героя». «Его образ прекрасно вяжется с понятием героя, героя своего времени. И второе — это такая универсальная искренность в его поэзии, что на нее тоже всегда есть запрос. Она может нравиться Роману Аркадьевичу, а может — и последнему маргиналу города», — считает Романов. Он также поделился с URA.RU планами снять в Екатеринбурге документальный фильм о Борисе Рыжем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Даниил Романов — режиссер спектакля о легендарном уральском поэте Борисе Рыжем «Б. Р.» — удивился визиту миллиардера Романа Абрамовича на показ в Екатеринбурге (19 апреля). В беседе с URA.RU он рассказал, что в этот момент находился за две тысячи километров от Екатеринбурга. «Я сейчас в Старом Осколе — кстати, тоже по делам Бориса Рыжего. Курирую выставку о нем. Я так же, как и вы, прочитал новость [о визите Абрамовича на спектакль] и, признаться, удивился. С другой стороны, Роман Аркадьевич ведь любит искусство, ходит на премьеры — например, в Большой театр. А у нас вчера как раз танцевали ребята из этого театра», — сказал Романов. С выставкой в Старом Осколе его команде помогает компания «Металлоинвест». «И у меня такая шизофреническая ситуация вчера была: я на открытии выставки, посвященной Борису Рыжему, и мне пишут, что на спектакль про Бориса Рыжего, где я являюсь режиссером, приходит Роман Аркадьевич. Для меня это такая бодрийяровская гиперреальность», — посмеялся Романов. Как рассказывало URA.RU, накануне вместе с Абрамовичем на спектакле в Свердловской киностудии были замечены дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (экс-глава президентской администрации). Валентина Юмашева Романов, возможно, видел еще на мартовской премьере «Б. Р.» в Москве (проходила на Хлебозаводе). В начале апреля спектакль отыграли в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге показы были намечены на 17-е, 19-е и 20 апреля. Главной особенностью произведения заявлено совмещение современной поэзии, хореографии и музыки. Никто еще не пытался осмыслить творчество поэта именно в таком формате. Внимание к самому яркому поэту России конца XX века Романов объясняет тем, что Борис Рыжий «удовлетворяет запрос на героя». «Его образ прекрасно вяжется с понятием героя, героя своего времени. И второе — это такая универсальная искренность в его поэзии, что на нее тоже всегда есть запрос. Она может нравиться Роману Аркадьевичу, а может — и последнему маргиналу города», — считает Романов. Он также поделился с URA.RU планами снять в Екатеринбурге документальный фильм о Борисе Рыжем.