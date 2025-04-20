NYT: Трамп готовит радикальное решение по Африке

Президент США Дональд Трамп планирует провести масштабную реформу Государственного департамента США, предусматривающую прекращение практически всей деятельности ведомства на африканском континенте. Об этом сообщается в проекте указа американского лидера.
«Проект указа Белого дома предлагает радикальную реструктуризацию Госдепартамента, включая ликвидацию почти всех его операций в Африке и закрытие посольств и консульств по всему континенту», — передает The New York Times содержание указа. Там уточнили, что Трамп может подписать документ уже на текущей неделе.
Кроме того, в проекте содержится предложение о сокращении подразделений, занимающихся вопросами изменения климата, беженцев, а также демократии и прав человека, в центральном аппарате Государственного департамента США. Реструктуризация ведомства запланирована с целью повышения эффективности выполнения задач и снижения уровня бюджетных потерь, мошенничества и злоупотреблений. Необходимые преобразования должны быть реализованы к 1 октября.
Ранее стало известно, что администрация Трампа планирует в течение первого года его пребывания у власти депортировать около одного миллиона мигрантов. В случае успешной реализации намерения число депортированных за год превысит рекорд, установленный при президентстве Барака Обамы, когда из страны были высланы около 400 тысяч человек, пишет RT.
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