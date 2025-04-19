Росгидрометцентр назвал новые сроки паводка в Тюменской области

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим у села Ильинка достигнет отметки опасного явления в срок с 27 апреля по 2 мая. Такие скорректированные данные опубликовал Росгидрометцентр региона на сайте.
«Ожидается, что достижение отметки опасного явления в 800 сантиметров у села Ильинка пройдет позже, чем ожидалось. Наиболее вероятно это в период с 27 апреля по 2 мая 2025 года», — сообщается на сайте метеорологической службы.
Также медленнее рост уровня воды проходит у села Викулово и Абатское. Корректировка прогноза связана и с ситуацией на Сергеевском водохранилище в Казахстане — увеличен максимальный сброс воды из-за поступления тало-дождевых вод.
Ранее скорректированный прогноз по паводку озвучили и власти Тюменской области. Пик уровня воды в Тюменских реках также ожидается на майские праздники.
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