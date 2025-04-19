19 апреля 2025

Росгидрометцентр назвал новые сроки паводка в Тюменской области

В Тюменской области пик паводка ожидается на майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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У села Ильинка пик паводка приходится до 2 мая
У села Ильинка пик паводка приходится до 2 мая Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим у села Ильинка достигнет отметки опасного явления в срок с 27 апреля по 2 мая. Такие скорректированные данные опубликовал Росгидрометцентр региона на сайте.

«Ожидается, что достижение отметки опасного явления в 800 сантиметров у села Ильинка пройдет позже, чем ожидалось. Наиболее вероятно это в период с 27 апреля по 2 мая 2025 года», — сообщается на сайте метеорологической службы.

Также медленнее рост уровня воды проходит у села Викулово и Абатское. Корректировка прогноза связана и с ситуацией на Сергеевском водохранилище в Казахстане — увеличен максимальный сброс воды из-за поступления тало-дождевых вод.

Ранее скорректированный прогноз по паводку озвучили и власти Тюменской области. Пик уровня воды в Тюменских реках также ожидается на майские праздники.

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим у села Ильинка достигнет отметки опасного явления в срок с 27 апреля по 2 мая. Такие скорректированные данные опубликовал Росгидрометцентр региона на сайте. «Ожидается, что достижение отметки опасного явления в 800 сантиметров у села Ильинка пройдет позже, чем ожидалось. Наиболее вероятно это в период с 27 апреля по 2 мая 2025 года», — сообщается на сайте метеорологической службы. Также медленнее рост уровня воды проходит у села Викулово и Абатское. Корректировка прогноза связана и с ситуацией на Сергеевском водохранилище в Казахстане — увеличен максимальный сброс воды из-за поступления тало-дождевых вод. Ранее скорректированный прогноз по паводку озвучили и власти Тюменской области. Пик уровня воды в Тюменских реках также ожидается на майские праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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