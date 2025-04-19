В Челябинской области 21 апреля перестанут работать телевизоры

С 21 апреля жители Челябинской области столкнуться с перебоями в вещании. Информация размещена на сайте РТРС.
«С 21 по 27 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в городах Челябинской области. В эти дни на передающих станциях региона пройдут плановые профилактические работы», — говорится в сообщении. Полный список населенных пунктов, дат и каналов опубликован на сайте РТРС.
Основные точки отключений:
- 21 апреля (01:00–10:00): Челябинск, Златоуст, Магнитогорск и Миасс. В столице Южного Урала перестанут транслироваться 28 радиостанций и два федеральных телеканала (РТРС-1, РТРС-2);
- 22–25 апреля: работы затронут Коряжный, Кропачево, Кыштым, Усть-Катав, Снежный и другие населенные пункты;
- В Златоусте 23–25 апреля возможны 30-минутные паузы в эфире;
- 24 апреля: в Бакале-2, Зауральском и Чесме сигнал пропадет на 6 часов (08:00–14:00).
В РТРС-1 входят «Первый канал», «Россия 1», «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр». В РТРС-2 включает в себя телеканалы СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МУЗ-ТВ.
Отмечается, что отключения согласованы с вещателями и не затронут экстренные оповещения. График может измениться из-за непогоды.
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