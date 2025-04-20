Украинская гимнастка устроила скандал, отказавшись от фото с россиянкой и беларусской

Украинская гимнастка Онофрийчук отказалась от фото с экс-россиянкой Туголуковой
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Онофрийчук заняла первое место в соревнованиях с обручем
Онофрийчук заняла первое место в соревнованиях с обручем Фото:

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться вместе с уроженкой Москвы, выступающей за сборную Кипра, Верой Туголуковой, а также с белорусской спортсменкой Алиной Горносько во время награждения на этапе Кубка мира в Баку. Об этом сообщает украинский портал Tribuna.

«Онофрийчук покинула пьедестал после вручения медалей, не став фотографироваться с призерами (Туголуковой и Горносько — прим. URA.RU)», — передает Tribuna. Там уточняют, что в соревнованиях с обручем первое место заняла Онофрийчук, второе — Туголукова. В упражнении с мячом победу одержала Туголукова, вторую позицию заняла Онофрийчук, третьей стала Горносько.

Подобные инциденты с участием украинских спортсменов происходят не впервые.Так, на этапе юношеской лиги по кумите в Испании 13-летний каратист из Украины отказался пожать руку победившему российскому спортсмену и сделать совместное фото, передает RT.

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Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться вместе с уроженкой Москвы, выступающей за сборную Кипра, Верой Туголуковой, а также с белорусской спортсменкой Алиной Горносько во время награждения на этапе Кубка мира в Баку. Об этом сообщает украинский портал Tribuna. «Онофрийчук покинула пьедестал после вручения медалей, не став фотографироваться с призерами (Туголуковой и Горносько — прим. URA.RU)», — передает Tribuna. Там уточняют, что в соревнованиях с обручем первое место заняла Онофрийчук, второе — Туголукова. В упражнении с мячом победу одержала Туголукова, вторую позицию заняла Онофрийчук, третьей стала Горносько. Подобные инциденты с участием украинских спортсменов происходят не впервые.Так, на этапе юношеской лиги по кумите в Испании 13-летний каратист из Украины отказался пожать руку победившему российскому спортсмену и сделать совместное фото, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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