Украинская гимнастка устроила скандал, отказавшись от фото с россиянкой и беларусской

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться вместе с уроженкой Москвы, выступающей за сборную Кипра, Верой Туголуковой, а также с белорусской спортсменкой Алиной Горносько во время награждения на этапе Кубка мира в Баку. Об этом сообщает украинский портал Tribuna.
«Онофрийчук покинула пьедестал после вручения медалей, не став фотографироваться с призерами (Туголуковой и Горносько — прим. URA.RU)», — передает Tribuna. Там уточняют, что в соревнованиях с обручем первое место заняла Онофрийчук, второе — Туголукова. В упражнении с мячом победу одержала Туголукова, вторую позицию заняла Онофрийчук, третьей стала Горносько.
Подобные инциденты с участием украинских спортсменов происходят не впервые.Так, на этапе юношеской лиги по кумите в Испании 13-летний каратист из Украины отказался пожать руку победившему российскому спортсмену и сделать совместное фото, передает RT.
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