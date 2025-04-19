Миллиардер Роман Абрамович прилетал в Екатеринбург 19 апреля на частном Airbus A319. На это указывают данные сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещения судов.
Airbus A319 — единственный частный лайнер, прилетавший в столицу Урала в этот день. Он сел в аэропорту Кольцово около 16:30, в 19:00 Абрамович был на спектакле «Б. Р.» в Свердловской киностудии — вместе с дочерью первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой и ее мужем Валентином.
Из Екатеринбурга Airbus A319 вылетел в районе 21:30. О том, что этот самолет может быть в авиапарке Абрамовича, в 2019 году писал журнал Forbes. Стоимость оценивалась в 85 миллионов долларов. Еще издание приписывало владение таким же самолетом Александру Абрамову, акционеру холдинга «Евраз», где есть доля и у Абрамовича.
Как выглядит этот Airbus A319 изнутри, публиковались в «Живом журнале». В 2019-м блогер Igor113 показывал спальню в хвостовой части самолета, душ, удобные диваны и места для приема пищи.
Предыдущий визит Абрамовича в Екатеринбург был в 2016 году. Тогда он вместе с Юмашевой посещал Ельцин Центр и ужинал в ресторане «1991» — с ней и дочерью Валентина Юмашева Полиной Дерипаской.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!