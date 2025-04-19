Абрамович прилетел в Екатеринбург на дорогущем частном самолете. Фото

Миллиардер Абрамович прибыл в Кольцово на Airbus A319

20 апреля 2025 в 18:58 Размер текста - 17 +

У Романа Абрамовича несколько лайнеров Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Миллиардер Роман Абрамович прилетал в Екатеринбург 19 апреля на частном Airbus A319. На это указывают данные сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещения судов. Airbus A319 — единственный частный лайнер, прилетавший в столицу Урала в этот день. Он сел в аэропорту Кольцово около 16:30, в 19:00 Абрамович был на спектакле «Б. Р.» в Свердловской киностудии — вместе с дочерью первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой и ее мужем Валентином. Из Екатеринбурга Airbus A319 вылетел в районе 21:30. О том, что этот самолет может быть в авиапарке Абрамовича, в 2019 году писал журнал Forbes. Стоимость оценивалась в 85 миллионов долларов. Еще издание приписывало владение таким же самолетом Александру Абрамову, акционеру холдинга «Евраз», где есть доля и у Абрамовича. Как выглядит этот Airbus A319 изнутри, публиковались в «Живом журнале». В 2019-м блогер Igor113 показывал спальню в хвостовой части самолета, душ, удобные диваны и места для приема пищи. Фото: аккаунт igor113 в LiveJournal Фото: аккаунт igor113 в LiveJournal Фото: аккаунт igor113 в LiveJournal Фото: аккаунт igor113 в LiveJournal Предыдущий визит Абрамовича в Екатеринбург был в 2016 году. Тогда он вместе с Юмашевой посещал Ельцин Центр и ужинал в ресторане «1991» — с ней и дочерью Валентина Юмашева Полиной Дерипаской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миллиардер Роман Абрамович прилетал в Екатеринбург 19 апреля на частном Airbus A319. На это указывают данные сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещения судов. Airbus A319 — единственный частный лайнер, прилетавший в столицу Урала в этот день. Он сел в аэропорту Кольцово около 16:30, в 19:00 Абрамович был на спектакле «Б. Р.» в Свердловской киностудии — вместе с дочерью первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой и ее мужем Валентином. Из Екатеринбурга Airbus A319 вылетел в районе 21:30. О том, что этот самолет может быть в авиапарке Абрамовича, в 2019 году писал журнал Forbes. Стоимость оценивалась в 85 миллионов долларов. Еще издание приписывало владение таким же самолетом Александру Абрамову, акционеру холдинга «Евраз», где есть доля и у Абрамовича. Как выглядит этот Airbus A319 изнутри, публиковались в «Живом журнале». В 2019-м блогер Igor113 показывал спальню в хвостовой части самолета, душ, удобные диваны и места для приема пищи. Предыдущий визит Абрамовича в Екатеринбург был в 2016 году. Тогда он вместе с Юмашевой посещал Ельцин Центр и ужинал в ресторане «1991» — с ней и дочерью Валентина Юмашева Полиной Дерипаской.