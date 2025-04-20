Конгрессмен от Республиканской партии США Брайан Фитцпатрик нанес свою подпись на артиллерийский снаряд Вооруженных сил Украины. Надпись на боеприпасе была адресована президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает сам Фитцпатрик в социальных сетях.
«Для меня было большой честью доставить очень „личное“ послание Владимиру Путину с передовой войны у российской границы», — написал конгрессмен в соцсети Х. Как отметил политик, снаряд был доставлен «точно в цель». Фитцпатрик оставил на нем надпись во время посещения одной из позиций украинских военных, расположенной недалеко от границы с Россией.
Ранее в США подготовили проект закона, предусматривающий предоставление помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму свыше 66 миллиардов долларов. Документ также содержит положения об усилении мер по охране госграницы, передает RT.
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