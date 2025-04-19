Блогеры не нужны: в Екатеринбурге на концерт интернет-звезд не раскупили билеты

В Екатеринбурге на концерт блогеров Likee Party Tour, который пройдет 27 апреля в МТС Live Холл, не раскуплено больше половины билетов. Цены на концерте начинаются от 1800 рублей, а заканчиваются 9600 тысяч рублей.
Согласно данным «Яндекс Афиши», на данный момент свободно 670 мест на балконе, 330 — в бельэтаже, 603 — в амфитеатре, 524 — в партере и 804 — в гранд-партере. Всего к началу недели доступно более 2,9 тысяч билетов из 5 тысяч возможных.
На концерте организаторы обещают 16 блогеров, среди которых есть и музыканты (Slava Skripka является автором хита «Бобер») и актеры (Карина Кагра — актриса сериала «Манюня»). Большинство блогеров, которые приедут в Екатеринбург, популярны в соцсети Likee — Марьяна Локель, Вики Шоу, Настя Кош, Alisatoka, Антон и София Black2White, Мария Титова, Eva Mash, Вова Левченко, Алиса Буслова, Sofi Shine, Елизавета Эль, Вау Вероника, Варя Джем и Арина Жулина.
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