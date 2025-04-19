19 апреля 2025

Блогеры не нужны: в Екатеринбурге на концерт интернет-звезд не раскупили билеты

На концерт блогеров в Екатеринбурге не раскуплено более половины билетов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал вмещает пять тысяч зрителей, а продано около двух тысяч билетов
Зал вмещает пять тысяч зрителей, а продано около двух тысяч билетов Фото:

В Екатеринбурге на концерт блогеров Likee Party Tour, который пройдет 27 апреля в МТС Live Холл, не раскуплено больше половины билетов. Цены на концерте начинаются от 1800 рублей, а заканчиваются 9600 тысяч рублей.

Согласно данным «Яндекс Афиши», на данный момент свободно 670 мест на балконе, 330 — в бельэтаже, 603 — в амфитеатре, 524 — в партере и 804 — в гранд-партере. Всего к началу недели доступно более 2,9 тысяч билетов из 5 тысяч возможных.

На концерте организаторы обещают 16 блогеров, среди которых есть и музыканты (Slava Skripka является автором хита «Бобер») и актеры (Карина Кагра — актриса сериала «Манюня»). Большинство блогеров, которые приедут в Екатеринбург, популярны в соцсети Likee — Марьяна Локель, Вики Шоу, Настя Кош, Alisatoka, Антон и София Black2White, Мария Титова, Eva Mash, Вова Левченко, Алиса Буслова, Sofi Shine, Елизавета Эль, Вау Вероника, Варя Джем и Арина Жулина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на концерт блогеров Likee Party Tour, который пройдет 27 апреля в МТС Live Холл , не раскуплено больше половины билетов. Цены на концерте начинаются от 1800 рублей, а заканчиваются 9600 тысяч рублей. Согласно данным «Яндекс Афиши», на данный момент свободно 670 мест на балконе, 330 — в бельэтаже, 603 — в амфитеатре, 524 — в партере и 804 — в гранд-партере. Всего к началу недели доступно более 2,9 тысяч билетов из 5 тысяч возможных. На концерте организаторы обещают 16 блогеров, среди которых есть и музыканты (Slava Skripka является автором хита «Бобер») и актеры (Карина Кагра — актриса сериала «Манюня»). Большинство блогеров, которые приедут в Екатеринбург, популярны в соцсети Likee — Марьяна Локель, Вики Шоу, Настя Кош, Alisatoka, Антон и София Black2White, Мария Титова, Eva Mash, Вова Левченко, Алиса Буслова, Sofi Shine, Елизавета Эль, Вау Вероника, Варя Джем и Арина Жулина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...