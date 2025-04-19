Глава Центра управления регионом (ЦУР) Тюменской области Роман Рзаев стал обладателем Хрустальной совы корпоративной лиги интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Об итогах игры и почетной награде он рассказал на своей странице в соцсети.
«Лучшим знатоком весенний серии Корпоративной лиги „Что? Где? Когда?“ 2025 года становится Роман Рзаев», — огласил ведущий телепрограммы. Эфир победитель опубликовал на своей странице в соцсети vk.com.
Финальная игра состоялась 18 апреля. Роман Рзаев выступал в роли капитана команды «РСМ-Тюмень». Победу в итоговой игре со зрителем они одержали со счетом 6-3.
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