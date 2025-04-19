19 апреля 2025

Тюменский чиновник стал обладателем Хрустальной совы интеллектуального клуба. Видео

Глава ЦУР Тюменской области Рзаев стал обладателем Хрустальной совы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В игре Рзаев был капитаном команды «РСМ - Тюмень»
В игре Рзаев был капитаном команды «РСМ - Тюмень» Фото:

Глава Центра управления регионом (ЦУР) Тюменской области Роман Рзаев стал обладателем Хрустальной совы корпоративной лиги интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Об итогах игры и почетной награде он рассказал на своей странице в соцсети.

«Лучшим знатоком весенний серии Корпоративной лиги „Что? Где? Когда?“ 2025 года становится Роман Рзаев», — огласил ведущий телепрограммы. Эфир победитель опубликовал на своей странице в соцсети vk.com.

Финальная игра состоялась 18 апреля. Роман Рзаев выступал в роли капитана команды «РСМ-Тюмень». Победу в итоговой игре со зрителем они одержали со счетом 6-3.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Центра управления регионом (ЦУР) Тюменской области Роман Рзаев стал обладателем Хрустальной совы корпоративной лиги интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Об итогах игры и почетной награде он рассказал на своей странице в соцсети. «Лучшим знатоком весенний серии Корпоративной лиги „Что? Где? Когда?“ 2025 года становится Роман Рзаев», — огласил ведущий телепрограммы. Эфир победитель опубликовал на своей странице в соцсети vk.com. Финальная игра состоялась 18 апреля. Роман Рзаев выступал в роли капитана команды «РСМ-Тюмень». Победу в итоговой игре со зрителем они одержали со счетом 6-3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...