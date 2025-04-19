Врач из Пермского края Евгений Юкович 100 раз стал донором крови ради спасения жизни пациентов. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
«Впервые Евгений Сергеевич сдал кровь в 2007 году, когда учился на втором курсе медакадемии. В 2022 году на его счету было уже 40 безвозмездных донаций, и он был удостоен звания „Почетный донор России“. Сейчас Евгений Сергеевич стал донором уже 100 раз», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
В Пермском крае звание «Почетный донор» имеют более 7,3 тысячи человек. Только в прошлом году это звание получили 145 жителей региона. В 2024 году прикамцы сдавали кровь и ее компоненты более 41 тысячи раз.
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