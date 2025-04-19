19 апреля 2025

Пермяк 100 раз стал донором крови ради спасения пациентов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский врач удостоен звания «Почетный донор России»
Пермский врач удостоен звания «Почетный донор России» Фото:

Врач из Пермского края Евгений Юкович 100 раз стал донором крови ради спасения жизни пациентов. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

«Впервые Евгений Сергеевич сдал кровь в 2007 году, когда учился на втором курсе медакадемии. В 2022 году на его счету было уже 40 безвозмездных донаций, и он был удостоен звания „Почетный донор России“. Сейчас Евгений Сергеевич стал донором уже 100 раз», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

В Пермском крае звание «Почетный донор» имеют более 7,3 тысячи человек. Только в прошлом году это звание получили 145 жителей региона. В 2024 году прикамцы сдавали кровь и ее компоненты более 41 тысячи раз.

Евгений Юкович был удостоен звания «Почетный донор России»
Евгений Юкович был удостоен звания «Почетный донор России»
Фото:

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Врач из Пермского края Евгений Юкович 100 раз стал донором крови ради спасения жизни пациентов. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин «Впервые Евгений Сергеевич сдал кровь в 2007 году, когда учился на втором курсе медакадемии. В 2022 году на его счету было уже 40 безвозмездных донаций, и он был удостоен звания „Почетный донор России“. Сейчас Евгений Сергеевич стал донором уже 100 раз», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. В Пермском крае звание «Почетный донор» имеют более 7,3 тысячи человек. Только в прошлом году это звание получили 145 жителей региона. В 2024 году прикамцы сдавали кровь и ее компоненты более 41 тысячи раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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