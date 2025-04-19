19 апреля 2025
18 апреля 2025

Полиция ХМАО разбирается с ТЦ из-за осквернения памяти героев войны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Нижневартовска проводит проверку
Полиция Нижневартовска проводит проверку Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в общественном туалете торгового комплекса «Городок» пол выстелили плакатами к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Городское Управление МВД проводит проверку по данному факту.

«По сигналу отреагировали — плакаты с пола уже убрали. Проводится проверка УМВД России по г. Нижневартовску», — сообщили власти округа в комментариях к посту. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Нижневартовск. Инцидент». Сам комплекс расположен на улице Мира.

Уточняется, что руководство ТК принесло извинения за вопиющий инцидент. Однако в комментариях подписчик считает, что извинений мало за оскорбление памяти героев войны.

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В Нижневартовске (ХМАО) в общественном туалете торгового комплекса «Городок» пол выстелили плакатами к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Городское Управление МВД проводит проверку по данному факту. «По сигналу отреагировали — плакаты с пола уже убрали. Проводится проверка УМВД России по г. Нижневартовску», — сообщили власти округа в комментариях к посту. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Нижневартовск. Инцидент». Сам комплекс расположен на улице Мира. Уточняется, что руководство ТК принесло извинения за вопиющий инцидент. Однако в комментариях подписчик считает, что извинений мало за оскорбление памяти героев войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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