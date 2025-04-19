В Нижневартовске (ХМАО) в общественном туалете торгового комплекса «Городок» пол выстелили плакатами к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Городское Управление МВД проводит проверку по данному факту.
«По сигналу отреагировали — плакаты с пола уже убрали. Проводится проверка УМВД России по г. Нижневартовску», — сообщили власти округа в комментариях к посту. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Нижневартовск. Инцидент». Сам комплекс расположен на улице Мира.
Уточняется, что руководство ТК принесло извинения за вопиющий инцидент. Однако в комментариях подписчик считает, что извинений мало за оскорбление памяти героев войны.
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