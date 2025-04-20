Играл скинхеда и 14 лет встречался с моделью: российскому Колину Фаррелу актеру Петру Федорову — 43

Известному актеру Петру Федорову 21 апреля 2025 года исполняется 43 года
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После сериала «Клуба» Федоров познакомился с Федором Бондарчуком и стал его любимчиком
После сериала «Клуба» Федоров познакомился с Федором Бондарчуком и стал его любимчиком Фото:

В понедельник, 21 апреля 2025 года, известному российскому актеру, режиссеру и сценаристу Петру Федорову исполняется 43 года. Звезда «Клуба», «Сталинграда» и «Перевала Дятлова» в последние годы стал реже появляться в громких проектах, но не перестал удивлять публику смелыми экспериментами в режиссуре. Подробнее о непростом пути актерского «двойника Колина Фаррелла», его скандальных проектах и личной жизни — в материале URA.RU.

Актерская династия Федоровых: наследник рано ушедшего отца

Петр Петрович Федоров родился 21 апреля 1982 года в Москве в знаменитой актерской семье, где каждое поколение посвящало себя сцене и экрану. Его дедом был заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров, служивший в театре до 2020 года. Отец, Петр Федоров-старший, запомнился зрителям по фильму «Звездопад», а также как телеведущий детских передач. Однако судьба оказалась к нему немилосердна — он скончался от рака в возрасте всего 39 лет, когда Петру-младшему было 17.

Детство будущего актера прошло вдали от столичного шума — на Алтае, в живописной Уймонской долине. Мальчик, росший среди суровой сибирской природы, не мечтал о театральной карьере. Вместо сцены его привлекала живопись, и после возвращения в Москву в подростковом возрасте он поступил в Московское театральное художественно-техническое училище с планами продолжить образование в Строгановской академии.

Все изменила смерть отца в 1999 году. Как рассказывал актер в интервью Светлане Бондарчук, на похоронах народная артистка Галина Коновалова, легенда Вахтанговского театра, сказала парню со пробитыми ушами и в хип-хоп образе, что неплохо было бы прочитать стихи в память отца. «Ты вообще чем занимаешься?» — спросила она, намекая на актерское будущее. И Петр, не ставя в известность близких, забрал документы из художественного училища и поступил в Щукинское театральное.

От «Клуба» до «Сталинграда»: головокружительная карьера Федорова в кино

Актер Петр Федоров в сцене из фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров»
Актер Петр Федоров в сцене из фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров»
Фото:

Несмотря на родословную, Федоров не получал поблажек в профессии и начал карьеру с эпизодических ролей. Дебютировал в 2000 году в комедии «ДМБ», а первой серьезной работой стал фильм «101-й километр» (2001), где он сыграл главную роль Леньки, живущего среди уголовников. После учебы Федоров некоторое время работал в Московском драматическом театре имени Станиславского, но настоящая слава пришла с телевидения.

Переломным моментом в карьере стал молодежный сериал «Клуб» (2006), выходивший на MTV. Федорову досталась роль Данилы Орлова — избалованного сына владельца клуба и ловеласа.

После трех сезонов Федоров покинул «Клуб» ради съемок в фантастической дилогии Федора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008). Переход от молодежных сериалов к серьезному кино позволил ему заявить о себе как о разноплановом актере.

Одна из самых провокационных работ Федорова — фильм «Россия 88» (2009), псевдодокументальная драма о неонацистской группировке. Актер не только сыграл главаря скинхедов по прозвищу Штык, но и выступил соавтором и сопродюсером картины. Лента получила премию «Ника» и была представлена на Берлинском кинофестивале, но одновременно вызвала резонанс в обществе. В 2016 году ее даже пытались признать экстремистской.

Настоящая звездная карьера Федорова началась после роли капитана Громова в «Сталинграде» (2013). Федоров создал образ офицера, превращенного войной из интеллигента в «зверя». Далее последовали заметные роли в фильмах «А зори здесь тихие...» (2015), «Дуэлянт» (2016), «Ледокол» (2016), «Спутник» (2020) и сериале «Перевал Дятлова» (2020).

Актер-режиссер: новые грани таланта Федорова

Мало кто знает, но Федоров начал пробовать себя в режиссуре еще в начале карьеры, сняв короткометражки «Per rectum» (2005) и «Blood» (2005), получившие призы на фестивале «Дебошир фильм — Чистые грезы». В 2017 году вышла его короткометражка «Электрический ток».

Однако полноценным режиссерским дебютом стал сериал «Ласт квест» (2023) для онлайн-кинотеатра Okko — драматический триллер о наркозависимом риелторе, у которого похищают сына. Федоров выступил автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли. Актер работал над проектом 2,5 года и изначально планировал доверить главную роль Александру Яценко, но в итоге решил сыграть сам.

Непубличная личная жизнь: 14 лет с моделью и тайна расставания

В 2023 году Федоров попробовал себя в новом амплуа — режиссера сериала
В 2023 году Федоров попробовал себя в новом амплуа — режиссера сериала
Фото:

Личная жизнь Федорова всегда вызывала повышенный интерес у публики, но он предпочитает не афишировать свои отношения. Известно, что 14 лет (с 2003 по 2017 год) актер прожил в гражданском браке с моделью Анастасией Ивановой, работающей преимущественно на западном рынке.

Их знакомство произошло в 2003 году и совпало с началом актерской карьеры Федорова. Поначалу родители девушки не одобряли выбор дочери — перспективы неизвестного актера казались туманными. Со временем отношение родственников изменилось.

В 2015 году Федоров купил землю в Подмосковье, где планировал построить семейное гнездо. Однако в 2017 году пара рассталась, не раскрыв причины разрыва. Спустя несколько лет в интервью Светлане Бондарчук актер признался: «Настю я всегда буду любить. Простить очень просто, а вот забыть невозможно». О совместных детях в этих отношениях ничего не известно.

В 2018 году публика заметила у Федорова новую избранницу — модель Анну Соколову, участницу шоу «Топ-модель по-русски», которая младше актера на десять лет. О развитии этих отношений информации мало — Федоров практически не комментирует личную жизнь в интервью.

«Пора заморозить сперму»: тема отцовства и позиция по острым вопросам

С 2011 по 2017 годы Федоров был участником московской музыкальной группы Race to Space
С 2011 по 2017 годы Федоров был участником московской музыкальной группы Race to Space
Фото:

В откровенном интервью журналу «Hello» Федоров рассказал, что его коллеги-женщины в шутку советуют ему «заморозить сперму». При этом актер признается, что у него была мечта «родить себе друга», как говорил его отец: «Я не сына родил, я друга родил».

«Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: „Я не сына родил, я друга родил“. Но у меня, видимо, будет по-другому. Это осознанный кайф», — поделился актер, отметив, что всегда можно усыновить ребенка, и главное — не придумывать себе «трафаретики по жизни».

Федоров признавался, что если у него родится ребенок, он временно уйдет из профессии. «Я бы не хотел себе такого папу. Я за декреты и выходы из профессии, ведь создать жизнь — это главный опыт. Он важнее ролей, наград и Голливуда», — утверждает актер.

В отличие от многих коллег, Федоров не делал публичных заявлений о специальной военной операции, однако в интервью «Аргументам и фактам», вышедшем еще в 2016 году, отмечал, что покидать Россию не намерен: «Я очень благодарен своей профессии, потому что она позволяет мне много ездить по стране. Но, даже видя самые нелицеприятные проявления российской действительности, бежать я отсюда не хочу».

От интроверта до музыканта: неизвестные грани Федорова

Несмотря на публичную профессию, Федоров считает себя интровертом. Об этом он рассказал в программе Дарьи Златопольской «Белая студия» на телеканале «Культура».

Мало кто знает о музыкальных увлечениях актера. С 2011 года он играл в инди-группе Race to Space, а в 2020 году представил Ивану Урганту новый музыкальный проект — группу «Р.А.Й», созданную вместе с композитором и диджеем Александром Туркуновым. В студии коллектива, расположенной в московской промзоне, собрано более десятка синтезаторов, японская скрипка и профессиональное оборудование для звукозаписи.

Интересно, что сериал «Ласт квест» изначально задумывался как короткометражка и музыкальный клип группы «Р.А.Й», но со временем проект разросся до полноценного многосерийного фильма. При этом саундтрек все равно остался за музыкальным коллективом Федорова.

«По сути, мы давно уже двигались к какому-то техно-мюзиклу. Пусть даже без песен и танцев, но „Ласт квест“ таковым и является. Музыка здесь не просто лубрикант. Она такой же герой. Это ладья, на которой вообще вся эта история плывет», — отмечал Федоров в беседе с «Кинопоиском», подчеркивая, что в саундтрек и драматургию сериала были сознательно заложены контрапунктные решения.

Двойник Колина Фаррелла и будущие проекты

Петра Федорова часто называют двойником американского актера Колина Фаррелла
Петра Федорова часто называют двойником американского актера Колина Фаррелла
Фото:

Поклонники часто сравнивают Петра Федорова с голливудским актером Колином Фарреллом. Опущенные уголки глаз, характерные «бровки домиком» и небрежная щетина делают их похожими настолько, что их называют «братьями-близнецами». Правда, российский Фаррелл на шесть лет младше своего американского «двойника».

В последние годы Федоров стал более избирательно подходить к выбору ролей, опасаясь «доиграться» и стать однообразным на экране. В 2023 году он снялся в фильме «Человек ниоткуда», а также принял участие в необычном проекте — музыкальном черно-белом фильме «Я тебя люблю — Je t'aime», в котором актеры говорят и поют на французском языке.

Фильмография Петра Федорова

За свою карьеру Петр Федоров создал галерею разноплановых образов — от бандитов до военных героев. Среди его наиболее значимых работ:

  • «101-й километр» (2001) — дебютная главная роль Леньки
  • «Клуб» (2006) — роль мажора Данилы Орлова
  • «Обитаемый остров» (2008) — роль Гая Гаала
  • «Россия 88» (2009) — неонацист Штык
  • «ПираМММида» (2011) — роль вундеркинда Антона
  • «Охотники за бриллиантами» (2011) — рецидивист Анатолий Бессонов
  • «Сталинград» (2013) — капитан Громов
  • «Территория» (2014) — дядя Костя
  • «Саранча» (2015) — эротический триллер с Паулиной Андреевой
  • «А зори здесь тихие...» (2015) — старшина Васков
  • «Дуэлянт» (2016) — Яковлев/Колычев
  • «Ледокол» (2016) — капитан Андрей Петров
  • «Гурзуф» (2018) — начальник милиции Родион Стоцкий
  • «Аванпост» (2019) — Юрий
  • «Спутник» (2020) — космонавт Константин Вешняков
  • «Перевал Дятлова» (2020) — майор КГБ Олег Костин
  • «Летчик» (2021) — летчик Николай Комлев
  • «Ласт квест» (2023) — Олег (режиссерский дебют)

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В понедельник, 21 апреля 2025 года, известному российскому актеру, режиссеру и сценаристу Петру Федорову исполняется 43 года. Звезда «Клуба», «Сталинграда» и «Перевала Дятлова» в последние годы стал реже появляться в громких проектах, но не перестал удивлять публику смелыми экспериментами в режиссуре. Подробнее о непростом пути актерского «двойника Колина Фаррелла», его скандальных проектах и личной жизни — в материале URA.RU. Актерская династия Федоровых: наследник рано ушедшего отца Петр Петрович Федоров родился 21 апреля 1982 года в Москве в знаменитой актерской семье, где каждое поколение посвящало себя сцене и экрану. Его дедом был заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров, служивший в театре до 2020 года. Отец, Петр Федоров-старший, запомнился зрителям по фильму «Звездопад», а также как телеведущий детских передач. Однако судьба оказалась к нему немилосердна — он скончался от рака в возрасте всего 39 лет, когда Петру-младшему было 17. Детство будущего актера прошло вдали от столичного шума — на Алтае, в живописной Уймонской долине. Мальчик, росший среди суровой сибирской природы, не мечтал о театральной карьере. Вместо сцены его привлекала живопись, и после возвращения в Москву в подростковом возрасте он поступил в Московское театральное художественно-техническое училище с планами продолжить образование в Строгановской академии. Все изменила смерть отца в 1999 году. Как рассказывал актер в интервью Светлане Бондарчук, на похоронах народная артистка Галина Коновалова, легенда Вахтанговского театра, сказала парню со пробитыми ушами и в хип-хоп образе, что неплохо было бы прочитать стихи в память отца. «Ты вообще чем занимаешься?» — спросила она, намекая на актерское будущее. И Петр, не ставя в известность близких, забрал документы из художественного училища и поступил в Щукинское театральное. От «Клуба» до «Сталинграда»: головокружительная карьера Федорова в кино Несмотря на родословную, Федоров не получал поблажек в профессии и начал карьеру с эпизодических ролей. Дебютировал в 2000 году в комедии «ДМБ», а первой серьезной работой стал фильм «101-й километр» (2001), где он сыграл главную роль Леньки, живущего среди уголовников. После учебы Федоров некоторое время работал в Московском драматическом театре имени Станиславского, но настоящая слава пришла с телевидения. Переломным моментом в карьере стал молодежный сериал «Клуб» (2006), выходивший на MTV. Федорову досталась роль Данилы Орлова — избалованного сына владельца клуба и ловеласа. После трех сезонов Федоров покинул «Клуб» ради съемок в фантастической дилогии Федора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008). Переход от молодежных сериалов к серьезному кино позволил ему заявить о себе как о разноплановом актере. Одна из самых провокационных работ Федорова — фильм «Россия 88» (2009), псевдодокументальная драма о неонацистской группировке. Актер не только сыграл главаря скинхедов по прозвищу Штык, но и выступил соавтором и сопродюсером картины. Лента получила премию «Ника» и была представлена на Берлинском кинофестивале, но одновременно вызвала резонанс в обществе. В 2016 году ее даже пытались признать экстремистской. Настоящая звездная карьера Федорова началась после роли капитана Громова в «Сталинграде» (2013). Федоров создал образ офицера, превращенного войной из интеллигента в «зверя». Далее последовали заметные роли в фильмах «А зори здесь тихие...» (2015), «Дуэлянт» (2016), «Ледокол» (2016), «Спутник» (2020) и сериале «Перевал Дятлова» (2020). Актер-режиссер: новые грани таланта Федорова Мало кто знает, но Федоров начал пробовать себя в режиссуре еще в начале карьеры, сняв короткометражки «Per rectum» (2005) и «Blood» (2005), получившие призы на фестивале «Дебошир фильм — Чистые грезы». В 2017 году вышла его короткометражка «Электрический ток». Однако полноценным режиссерским дебютом стал сериал «Ласт квест» (2023) для онлайн-кинотеатра Okko — драматический триллер о наркозависимом риелторе, у которого похищают сына. Федоров выступил автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли. Актер работал над проектом 2,5 года и изначально планировал доверить главную роль Александру Яценко, но в итоге решил сыграть сам. Непубличная личная жизнь: 14 лет с моделью и тайна расставания Личная жизнь Федорова всегда вызывала повышенный интерес у публики, но он предпочитает не афишировать свои отношения. Известно, что 14 лет (с 2003 по 2017 год) актер прожил в гражданском браке с моделью Анастасией Ивановой, работающей преимущественно на западном рынке. Их знакомство произошло в 2003 году и совпало с началом актерской карьеры Федорова. Поначалу родители девушки не одобряли выбор дочери — перспективы неизвестного актера казались туманными. Со временем отношение родственников изменилось. В 2015 году Федоров купил землю в Подмосковье, где планировал построить семейное гнездо. Однако в 2017 году пара рассталась, не раскрыв причины разрыва. Спустя несколько лет в интервью Светлане Бондарчук актер признался: «Настю я всегда буду любить. Простить очень просто, а вот забыть невозможно». О совместных детях в этих отношениях ничего не известно. В 2018 году публика заметила у Федорова новую избранницу — модель Анну Соколову, участницу шоу «Топ-модель по-русски», которая младше актера на десять лет. О развитии этих отношений информации мало — Федоров практически не комментирует личную жизнь в интервью. «Пора заморозить сперму»: тема отцовства и позиция по острым вопросам В откровенном интервью журналу «Hello» Федоров рассказал, что его коллеги-женщины в шутку советуют ему «заморозить сперму». При этом актер признается, что у него была мечта «родить себе друга», как говорил его отец: «Я не сына родил, я друга родил». «Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: „Я не сына родил, я друга родил“. Но у меня, видимо, будет по-другому. Это осознанный кайф», — поделился актер, отметив, что всегда можно усыновить ребенка, и главное — не придумывать себе «трафаретики по жизни». Федоров признавался, что если у него родится ребенок, он временно уйдет из профессии. «Я бы не хотел себе такого папу. Я за декреты и выходы из профессии, ведь создать жизнь — это главный опыт. Он важнее ролей, наград и Голливуда», — утверждает актер. В отличие от многих коллег, Федоров не делал публичных заявлений о специальной военной операции, однако в интервью «Аргументам и фактам», вышедшем еще в 2016 году, отмечал, что покидать Россию не намерен: «Я очень благодарен своей профессии, потому что она позволяет мне много ездить по стране. Но, даже видя самые нелицеприятные проявления российской действительности, бежать я отсюда не хочу». От интроверта до музыканта: неизвестные грани Федорова Несмотря на публичную профессию, Федоров считает себя интровертом. Об этом он рассказал в программе Дарьи Златопольской «Белая студия» на телеканале «Культура». Мало кто знает о музыкальных увлечениях актера. С 2011 года он играл в инди-группе Race to Space, а в 2020 году представил Ивану Урганту новый музыкальный проект — группу «Р.А.Й», созданную вместе с композитором и диджеем Александром Туркуновым. В студии коллектива, расположенной в московской промзоне, собрано более десятка синтезаторов, японская скрипка и профессиональное оборудование для звукозаписи. Интересно, что сериал «Ласт квест» изначально задумывался как короткометражка и музыкальный клип группы «Р.А.Й», но со временем проект разросся до полноценного многосерийного фильма. При этом саундтрек все равно остался за музыкальным коллективом Федорова. «По сути, мы давно уже двигались к какому-то техно-мюзиклу. Пусть даже без песен и танцев, но „Ласт квест“ таковым и является. Музыка здесь не просто лубрикант. Она такой же герой. Это ладья, на которой вообще вся эта история плывет», — отмечал Федоров в беседе с «Кинопоиском», подчеркивая, что в саундтрек и драматургию сериала были сознательно заложены контрапунктные решения. Двойник Колина Фаррелла и будущие проекты Поклонники часто сравнивают Петра Федорова с голливудским актером Колином Фарреллом. Опущенные уголки глаз, характерные «бровки домиком» и небрежная щетина делают их похожими настолько, что их называют «братьями-близнецами». Правда, российский Фаррелл на шесть лет младше своего американского «двойника». В последние годы Федоров стал более избирательно подходить к выбору ролей, опасаясь «доиграться» и стать однообразным на экране. В 2023 году он снялся в фильме «Человек ниоткуда», а также принял участие в необычном проекте — музыкальном черно-белом фильме «Я тебя люблю — Je t'aime», в котором актеры говорят и поют на французском языке. Фильмография Петра Федорова За свою карьеру Петр Федоров создал галерею разноплановых образов — от бандитов до военных героев. Среди его наиболее значимых работ:
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