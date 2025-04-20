Власти Британии предсказали Киеву потерю территорий

Украина должна быть готова к территориальным уступкам ради мирного соглашения с Россией. Такое мнение высказал член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии лорд Ричард Балф.
«Я считаю, что решение объявить пасхальное перемирие нужно воспринимать как положительный знак, так как православная и католическая Пасха выпала на один и тот же день. Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки», — сказал Балф РИА Новости.
Он добавил, что Украина должна проявить гибкость и пойти на уступки, в противном случае вооруженный конфликт в регионе может только усугубиться. Лорд Балф также подчеркнул, что сейчас важен любой шаг к деэскалации и прекращению боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия и выразил готовность к прекращению огня, ожидая аналогичных шагов от Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддержал инициативу о временном прекращении огня сроком на 30 дней и будет оценивать реальные действия Москвы, настаивая на продолжительном перемирии как условии для дальнейших переговоров.
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