«Мода не имеет размеров»: известный дизайнер представит коллекцию plus size в Тюмени

Известный дизайнер Бекназар Алмазбеков представит свою новую коллекцию на «Неделе моды. Сибирь». Его бренд NAZAR ALMAZBEKOV славится смелыми идеями, новая коллекция посвящена моде plus size.
«Тюмень со своей новой коллекцией в рамках „Недели моды. Сибирь“ посетит Бекназар Алмазбеков. Его новая коллекция доказывает: мода не имеет размеров! Plus size — это не ограничение, а простор для творчества», — сказано в telegram-канале администрации Тюмени.
Дизайнер выступает как стилист, визажист и организатор показов. Показы дизайнера превращаются в настоящие перформансы. «Неделя моды. Сибирь» пройдет в КТЗ «Золотые ворота Сибири».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!