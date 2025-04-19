19 апреля 2025

«Мода не имеет размеров»: известный дизайнер представит коллекцию plus size в Тюмени

Дизайнер Бекназар Алмазбеков представит свою коллекцию на «Неделе моды Сибирь»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени пройдет «Недели моды. Сибирь» в ТЗ «Золотые ворота Сибири» (архивное фото)
В Тюмени пройдет «Недели моды. Сибирь» в ТЗ «Золотые ворота Сибири» (архивное фото) Фото:

Известный дизайнер Бекназар Алмазбеков представит свою новую коллекцию на «Неделе моды. Сибирь». Его бренд NAZAR ALMAZBEKOV славится смелыми идеями, новая коллекция посвящена моде plus size.

«Тюмень со своей новой коллекцией в рамках „Недели моды. Сибирь“ посетит Бекназар Алмазбеков. Его новая коллекция доказывает: мода не имеет размеров! Plus size — это не ограничение, а простор для творчества», — сказано в telegram-канале администрации Тюмени.

Дизайнер выступает как стилист, визажист и организатор показов. Показы дизайнера превращаются в настоящие перформансы. «Неделя моды. Сибирь» пройдет в КТЗ «Золотые ворота Сибири».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный дизайнер Бекназар Алмазбеков представит свою новую коллекцию на «Неделе моды. Сибирь». Его бренд NAZAR ALMAZBEKOV славится смелыми идеями, новая коллекция посвящена моде plus size. «Тюмень со своей новой коллекцией в рамках „Недели моды. Сибирь“ посетит Бекназар Алмазбеков. Его новая коллекция доказывает: мода не имеет размеров! Plus size — это не ограничение, а простор для творчества», — сказано в telegram-канале администрации Тюмени. Дизайнер выступает как стилист, визажист и организатор показов. Показы дизайнера превращаются в настоящие перформансы. «Неделя моды. Сибирь» пройдет в КТЗ «Золотые ворота Сибири».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...