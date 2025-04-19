В городе Бакал Челябинской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль отечественного производства врезался в столб. Водитель погиб на месте, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«У дома №12 в микрорайоне Иволга города Бакал 24-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2109, по предварительным данным, совершил съезд с проезжей части вправо. Затем он наехал на электроопору», — рассказали в ведомстве.
В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля получил увечья и был госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.
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