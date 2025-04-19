19 апреля 2025

В челябинском городе легковушку намотало на столб. Фото

В челябинском Бакале ВАЗ врезался в столб — водитель погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель отечественной легковушки погиб в ДТП (архивное фото)
Водитель отечественной легковушки погиб в ДТП (архивное фото) Фото:

В городе Бакал Челябинской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль отечественного производства врезался в столб. Водитель погиб на месте, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«У дома №12 в микрорайоне Иволга города Бакал 24-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2109, по предварительным данным, совершил съезд с проезжей части вправо. Затем он наехал на электроопору», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля получил увечья и был госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. 

Автомобиль после удара о столб превратился в груду металла
Автомобиль после удара о столб превратился в груду металла
Фото:

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В городе Бакал Челябинской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль отечественного производства врезался в столб. Водитель погиб на месте, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «У дома №12 в микрорайоне Иволга города Бакал 24-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2109, по предварительным данным, совершил съезд с проезжей части вправо. Затем он наехал на электроопору», — рассказали в ведомстве. В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля получил увечья и был госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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