Стендап-комик из Шадринска вручит награду капитану ЦСКА Акинфееву

Акинфеев получит награду из рук шадринского юмориста Джабраилова
Стендап-комик из Шадринска Курганской области Игорь Джабраилов вручит награду капитану ЦСКА Игорю Акинфееву. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Мир Российская Премьер-Лига».
«Уже скоро Игорь Джабраилов вручит награду Winline Игрока марта другому Игорю», — сообщается в группе. К посту прикреплено видео, как юморист держит в руках кубок игрока месяца, готовясь к торжественному моменту.
Ранее URA.RU рассказывало о поступках комика из Курганской области. Игорь Джабраилов помогал землякам, пострадавшим от пожаров в 2023 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».