19 апреля 2025

Стендап-комик из Шадринска вручит награду капитану ЦСКА Акинфееву

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Акинфеев получит награду из рук шадринского юмориста Джабраилова
Акинфеев получит награду из рук шадринского юмориста Джабраилова Фото:

Стендап-комик из Шадринска Курганской области Игорь Джабраилов вручит награду капитану ЦСКА Игорю Акинфееву. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Мир Российская Премьер-Лига».

«Уже скоро Игорь Джабраилов вручит награду Winline Игрока марта другому Игорю», — сообщается в группе. К посту прикреплено видео, как юморист держит в руках кубок игрока месяца, готовясь к торжественному моменту.

Ранее URA.RU рассказывало о поступках комика из Курганской области. Игорь Джабраилов помогал землякам, пострадавшим от пожаров в 2023 году. 

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Стендап-комик из Шадринска Курганской области Игорь Джабраилов вручит награду капитану ЦСКА Игорю Акинфееву. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Мир Российская Премьер-Лига». «Уже скоро Игорь Джабраилов вручит награду Winline Игрока марта другому Игорю», — сообщается в группе. К посту прикреплено видео, как юморист держит в руках кубок игрока месяца, готовясь к торжественному моменту. Ранее URA.RU рассказывало о поступках комика из Курганской области. Игорь Джабраилов помогал землякам, пострадавшим от пожаров в 2023 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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