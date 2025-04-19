В ХМАО пройдет масштабная реконструкция танкового боя времен Великой Отечественной войны

В Нефтеюганске (ХМАО) 11 мая пройдет масштабная реконструкция танкового боя времен Великой Отечественной войны. Мероприятие посвящено подвигу Героя Советского Союза Алексея Унжакова из ХМАО. Ожидается, что событие посетят более пяти тысяч зрителей, сообщили ТАСС.
«Реконструкцию боя в Прибалтике в августе 1944 года проведут в Нефтеюганске, ХМАО, в ходе празднования 80-летия Победы, ее увидят свыше 5 тысяч зрителей. Реконструкция будет посвящена подвигу Героя Советского Союза Алексея Унжакова, уроженца Тюменской области и жителя Югры, чей бюст установлен в парке Победы в Ханты-Мансийске», — сказано в сообщении.
В августе 1944 года Унжаков в одиночку управлял несколькими орудиями и отбил атаку фашистов в районе деревни Богачи в Латвии. Он уничтожил шесть танков, бронемашину и до 50 вражеских солдат. За этот подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Реконструкция будет максимально приближена к реальным событиям. В ней примут участие более 100 человек, задействуют военную технику, минометы, пушки и пиротехнику. Мероприятие продлится около 50 минут. В массовых сценах смогут участвовать все желающие после инструктажа и переодевания в военную форму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!