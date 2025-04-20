В Челябинске две домашние собаки погибли от рук догхантеров

В Челябинске две домашние собаки скончались из-за того, что съели найденную на улице в районе ЖК «Лесопарковый» отравленную колбасу. Интоксикацию получил еще один питомец. Об этом рассказала владелица погибших животных.
«Они умерли 18 апреля. Шкода (кличка собаки, — ред.) в 3:30, Пряник в 8:00», — поделилась девушка с изданием 74.ру.
Владелица объяснила, что состояние собак ухудшилось сразу после прогулки. У них началась рвота, диарея, судороги. Владельцы привезли питомцев к ветеринару, но спасти их не удалось. В содержимом желудка были найдены фрагменты колбасы, хотя домашних собак кормили только кормом. На маршруте, по которому проходила прогулка, владелица питомцев нашла кусочки колбасы.
Девушка рассказала, что об отравлении также сообщили владельцы другой собаки. Челябинка написала заявление в полицию.
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