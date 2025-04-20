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В ХМАО в начале недели придет жара

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В ХМАО 21 и 22 апреля потеплеет до +10 градусов, местами до +19
В ХМАО 21 и 22 апреля потеплеет до +10 градусов, местами до +19 Фото:

В ХМАО 21 и 22 апреля ожидается потепление — температура днем в среднем составит +4, +10 градусов, в Кондинском районе потеплеет до +19. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ХМАО 21 апреля ночью температура воздуха составит -3, -8 градусов. Днем будет -1, +4, местами до +10», — сообщается на сайте управления. Во вторник 22 апреля будет теплее — ночью -1, -6, днем столбики термометров покажут +3, +8, в Кондинском районе +14, +19.

Ветер 21 апреля будет северо-западный 9-14 м/с, 22 апреля — южный, 6-13 м/с. В эти дни порывы ветра могут достигать до 18 м/с.

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В ХМАО 21 и 22 апреля ожидается потепление — температура днем в среднем составит +4, +10 градусов, в Кондинском районе потеплеет до +19. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В ХМАО 21 апреля ночью температура воздуха составит -3, -8 градусов. Днем будет -1, +4, местами до +10», — сообщается на сайте управления. Во вторник 22 апреля будет теплее — ночью -1, -6, днем столбики термометров покажут +3, +8, в Кондинском районе +14, +19. Ветер 21 апреля будет северо-западный 9-14 м/с, 22 апреля — южный, 6-13 м/с. В эти дни порывы ветра могут достигать до 18 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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