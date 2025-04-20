20 апреля 2025
19 апреля 2025

Пермский алкогольный завод запустит производство трех видов соджу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Речь идет о трех новых вкусах
Речь идет о трех новых вкусах Фото:

АО «Пермалко» регистрирует товарные знаки для производства соджу (корейский алкогольный напиток). От компании поступило три заявки, указано на платформе Znakoved.

«Пермское АО подало сразу три заявки на регистрацию товарных знаков для производства соджу. Компания собирается изготавливать напитки со вкусом персика, земляники и грейпфрута», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В марте представители завода рассказывали о планах по запуску алкогольных напитков под оригинальными брендами, включая соджу, настойку и водку. Тогда решение объясняли долгосрочной стратегии развития производства.

Ранее URA.RU рассказывало о пермском заводе «Санфрут», который регистрировал товарный знак Get Fit. Под этом брендом компания нацелилась впускать продовольственные товары и безалкогольные напитки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
АО «Пермалко» регистрирует товарные знаки для производства соджу (корейский алкогольный напиток). От компании поступило три заявки, указано на платформе Znakoved. «Пермское АО подало сразу три заявки на регистрацию товарных знаков для производства соджу. Компания собирается изготавливать напитки со вкусом персика, земляники и грейпфрута», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». В марте представители завода рассказывали о планах по запуску алкогольных напитков под оригинальными брендами, включая соджу, настойку и водку. Тогда решение объясняли долгосрочной стратегии развития производства. Ранее URA.RU рассказывало о пермском заводе «Санфрут», который регистрировал товарный знак Get Fit. Под этом брендом компания нацелилась впускать продовольственные товары и безалкогольные напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...