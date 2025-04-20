АО «Пермалко» регистрирует товарные знаки для производства соджу (корейский алкогольный напиток). От компании поступило три заявки, указано на платформе Znakoved.
«Пермское АО подало сразу три заявки на регистрацию товарных знаков для производства соджу. Компания собирается изготавливать напитки со вкусом персика, земляники и грейпфрута», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В марте представители завода рассказывали о планах по запуску алкогольных напитков под оригинальными брендами, включая соджу, настойку и водку. Тогда решение объясняли долгосрочной стратегии развития производства.
Ранее URA.RU рассказывало о пермском заводе «Санфрут», который регистрировал товарный знак Get Fit. Под этом брендом компания нацелилась впускать продовольственные товары и безалкогольные напитки.
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